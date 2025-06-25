Оккупант не справился с управлением мотоциклом и залетел на нем в кусты во время записи ролика для волонтеров. ВИДЕО

Оккупанты из разведроты 1-го танкового полка армии РФ своеобразно отблагодарили своих волонтеров за приобретенный мотоцикл.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что после записи речи для ролика один из россиян, пытаясь продемонстрировать полученный транспорт, не справился с управлением и залетел на нем в кусты.

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