РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9477 посетителей онлайн
Новости Видео Порядки в российской армии
6 632 19

Оккупант не справился с управлением мотоциклом и залетел на нем в кусты во время записи ролика для волонтеров. ВИДЕО

Оккупанты из разведроты 1-го танкового полка армии РФ своеобразно отблагодарили своих волонтеров за приобретенный мотоцикл.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что после записи речи для ролика один из россиян, пытаясь продемонстрировать полученный транспорт, не справился с управлением и залетел на нем в кусты.

Смотрите: Российский штурмовик-мотоциклист не справился с управлением и врезался в стену. ВИДЕО

Также смотрите: Два российских мотоштурмовика столкнулись на полевой дороге. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) русский мир (633) мотоцикл (88)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
"Нам пощастило в тому, що ми воюємо з ДЛБЙБами... Просто їх дуже багато...". (Вислів захисника Києва весною 2022 року).
показать весь комментарий
25.06.2025 13:49 Ответить
+8
Та ні... Мотоцикл хороший... Якраз для польових умов. Широкі колеса, низькооборотистий... Але потрапив дурням в руки... Вони навантажили його у "верхній проекції". Цим підняли "центр ваги" мотоцикла вгору. З-за цього він став нестійким в русі. Результат - "на все рило"...
показать весь комментарий
25.06.2025 13:54 Ответить
+3
Кацапи зрозуміли що краще утилізувати цю «техніку» одразу. Ціліші будуть.
показать весь комментарий
25.06.2025 13:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** - на постному маслі
показать весь комментарий
25.06.2025 13:47 Ответить
Кацапи зрозуміли що краще утилізувати цю «техніку» одразу. Ціліші будуть.
показать весь комментарий
25.06.2025 13:49 Ответить
Та ні... Мотоцикл хороший... Якраз для польових умов. Широкі колеса, низькооборотистий... Але потрапив дурням в руки... Вони навантажили його у "верхній проекції". Цим підняли "центр ваги" мотоцикла вгору. З-за цього він став нестійким в русі. Результат - "на все рило"...
показать весь комментарий
25.06.2025 13:54 Ответить
Дурню написало...
показать весь комментарий
25.06.2025 14:53 Ответить
Це ти про себе?
показать весь комментарий
25.06.2025 14:56 Ответить
Не,про яшку мента..
показать весь комментарий
25.06.2025 14:58 Ответить
Плюнув гімном? Тобі полегшало? Я за тебе радий...
показать весь комментарий
25.06.2025 15:01 Ответить
Сховайся за обрієм,яшка..
показать весь комментарий
25.06.2025 15:05 Ответить
А ти присядь... І ти мене не бачитимеш... Чим ти нижчий - тим для тебе обрій ближчий... Адже "обрій" - це "уявна лінія" саме для того, хто дивиться...
показать весь комментарий
25.06.2025 15:08 Ответить
Друже не звертай увагу на цього типа. То звичайний троль і провокатор.
показать весь комментарий
25.06.2025 16:53 Ответить
"Нам пощастило в тому, що ми воюємо з ДЛБЙБами... Просто їх дуже багато...". (Вислів захисника Києва весною 2022 року).
показать весь комментарий
25.06.2025 13:49 Ответить
- Переможемо?
- Обов'язково переможено!
- А з чого така впевненість?
- Бо вони - ДОВБОЙОБИ!
Розмова з молодим офіцером зі 128 ГШБр в квітні 22-го.
показать весь комментарий
25.06.2025 14:34 Ответить
І що ти хочеш цим сказать? Ти говорив з "молодим офіцером"... А я з 1978, по 1992-й, поряд з кацапами прослужив...
показать весь комментарий
25.06.2025 14:40 Ответить
Пабеда теперь в обосранных трусиках этаво мальчика 😂
показать весь комментарий
25.06.2025 14:17 Ответить
Окупант живий і не покалічився - нецікаве відео
показать весь комментарий
25.06.2025 14:47 Ответить
А що у кацапів не так, як завжди? Скрепи, *****!
показать весь комментарий
25.06.2025 14:54 Ответить
Быстро доставил кормёжку ... Глово завидует.
показать весь комментарий
25.06.2025 18:36 Ответить
Глухий кут еволюції.
показать весь комментарий
25.06.2025 19:17 Ответить
Епічний ролик...
показать весь комментарий
26.06.2025 09:10 Ответить
 
 