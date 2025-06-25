Окупант не справився із керуванням мотоциклом і залетів на ньому у кущі під час запису ролика для волонтерів. ВIДЕО

Окупанти із розвідроти 1-го танкового полку армії РФ своєрідно віддячили своїм волонтерам за придбаний мотоцикл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що після запису промови для ролика один із росіян, намагаючись продемонструвати отриманий транспорт, не справився з керуванням залетів на ньому в кущі.

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