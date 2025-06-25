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Окупант не справився із керуванням мотоциклом і залетів на ньому у кущі під час запису ролика для волонтерів. ВIДЕО

Окупанти із  розвідроти 1-го танкового полку армії РФ своєрідно віддячили своїм волонтерам за придбаний мотоцикл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що після запису промови для ролика один із росіян, намагаючись продемонструвати отриманий транспорт, не справився з керуванням залетів на ньому в кущі.

Дивіться: Російський штурмовик-мотоцикліст не впорався з керуванням і врізався у стіну. ВIДЕО

Також дивіться: Два російські мотоштурмовики зіштовхнулися на польовій дорозі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) русский мир (471) мотоцикл (93)


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Топ коментарі
+17
"Нам пощастило в тому, що ми воюємо з ДЛБЙБами... Просто їх дуже багато...". (Вислів захисника Києва весною 2022 року).
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25.06.2025 13:49 Відповісти
+8
Та ні... Мотоцикл хороший... Якраз для польових умов. Широкі колеса, низькооборотистий... Але потрапив дурням в руки... Вони навантажили його у "верхній проекції". Цим підняли "центр ваги" мотоцикла вгору. З-за цього він став нестійким в русі. Результат - "на все рило"...
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25.06.2025 13:54 Відповісти
+3
Кацапи зрозуміли що краще утилізувати цю «техніку» одразу. Ціліші будуть.
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25.06.2025 13:49 Відповісти
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25.06.2025 13:47 Відповісти
Кацапи зрозуміли що краще утилізувати цю «техніку» одразу. Ціліші будуть.
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25.06.2025 13:49 Відповісти
Та ні... Мотоцикл хороший... Якраз для польових умов. Широкі колеса, низькооборотистий... Але потрапив дурням в руки... Вони навантажили його у "верхній проекції". Цим підняли "центр ваги" мотоцикла вгору. З-за цього він став нестійким в русі. Результат - "на все рило"...
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25.06.2025 13:54 Відповісти
Дурню написало...
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25.06.2025 14:53 Відповісти
Це ти про себе?
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25.06.2025 14:56 Відповісти
Не,про яшку мента..
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25.06.2025 14:58 Відповісти
Плюнув гімном? Тобі полегшало? Я за тебе радий...
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25.06.2025 15:01 Відповісти
Сховайся за обрієм,яшка..
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25.06.2025 15:05 Відповісти
А ти присядь... І ти мене не бачитимеш... Чим ти нижчий - тим для тебе обрій ближчий... Адже "обрій" - це "уявна лінія" саме для того, хто дивиться...
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25.06.2025 15:08 Відповісти
Друже не звертай увагу на цього типа. То звичайний троль і провокатор.
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25.06.2025 16:53 Відповісти
"Нам пощастило в тому, що ми воюємо з ДЛБЙБами... Просто їх дуже багато...". (Вислів захисника Києва весною 2022 року).
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25.06.2025 13:49 Відповісти
- Переможемо?
- Обов'язково переможено!
- А з чого така впевненість?
- Бо вони - ДОВБОЙОБИ!
Розмова з молодим офіцером зі 128 ГШБр в квітні 22-го.
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25.06.2025 14:34 Відповісти
І що ти хочеш цим сказать? Ти говорив з "молодим офіцером"... А я з 1978, по 1992-й, поряд з кацапами прослужив...
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25.06.2025 14:40 Відповісти
Пабеда теперь в обосранных трусиках этаво мальчика 😂
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25.06.2025 14:17 Відповісти
Окупант живий і не покалічився - нецікаве відео
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25.06.2025 14:47 Відповісти
А що у кацапів не так, як завжди? Скрепи, *****!
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25.06.2025 14:54 Відповісти
Быстро доставил кормёжку ... Глово завидует.
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25.06.2025 18:36 Відповісти
Глухий кут еволюції.
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25.06.2025 19:17 Відповісти
Епічний ролик...
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26.06.2025 09:10 Відповісти
 
 