Науковець із РФ пропонує збивати українські дрони мушкетами: "У них калибр больше. На ближних дистанциях очень даже неплохо". ВIДЕО

Російська наукова еліта продовжує шукати "асиметричні відповіді" на технологічну перевагу українських дронів на полі бою. Як повідомляє Цензор.НЕТ, професор РАН Ніколай Межевич виступив із пропозицією озброїти "другу армію світу" антикварними мушкетами.

На переконання російського професора, зброя позаминулого століття може стати ефективним засобом боротьби з сучасними безпілотниками завдяки своїм характеристикам.

"Между прочим, те мушкеты, которые стреляли дробью в XIX веке, у них калибр больше, да, они потяжелее, разумеется, но у них калибр больше. И именно для цели уничтожения БПЛА на совсем ближних дистанциях очень даже неплохо".

