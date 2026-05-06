Науковець із РФ пропонує збивати українські дрони мушкетами: "У них калибр больше. На ближних дистанциях очень даже неплохо". ВIДЕО
Російська наукова еліта продовжує шукати "асиметричні відповіді" на технологічну перевагу українських дронів на полі бою. Як повідомляє Цензор.НЕТ, професор РАН Ніколай Межевич виступив із пропозицією озброїти "другу армію світу" антикварними мушкетами.
На переконання російського професора, зброя позаминулого століття може стати ефективним засобом боротьби з сучасними безпілотниками завдяки своїм характеристикам.
"Между прочим, те мушкеты, которые стреляли дробью в XIX веке, у них калибр больше, да, они потяжелее, разумеется, но у них калибр больше. И именно для цели уничтожения БПЛА на совсем ближних дистанциях очень даже неплохо".
Це коротка зброя, фактично дробовик. На кінці ствола характерний раструб, щоб засипати дріб.
Так, пістолі також могли бути.
А потім мініган (гатлінг) а потім Пєтьку і пулємьот максім
Але тут мова йде про те, що вони на серйознищ щах пропонують використовувати однозарядну через ствол зброю трьохсотрічної давнини. Як при царяхъ. Ну, удачі.
Зараз , з другої 1/2 19 ст. капсуль є постійною частиною патрона
показали свій реальний рівень думки у випадку коли неможна зкопіювати з західних аналогів)
Дослідники вважають, що в кращому разі то планувалось як великий дробовик/ картечниця . Або й зовсім не стріляла ніколи
"один за них ! і всі - за їхніх !"
-А де ж їх взяти ті мокрі штани в самий потрібний час , коли дрон уже над головою? -
- Коли побачиш дрон над своєю головою, штани зразу самі водночас помокріють! -
В пятых, просто нет такого количества работоспособных мушкетов, по большей части это реплики. Да и дорого выйдет.
Два. Жоден пороховий мушкет чи мушкетон не стріляє на далеку відстань. Особливо мушкетон, це взагалі зброя для морських абордажних команд.
І три. Точність. Мушкети мають сенс лише при залповій стрільбі. Точність в мушкетів ніяку взагалі і для прицільної стрільби він не придатний.