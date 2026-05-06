Науковець із РФ пропонує збивати українські дрони мушкетами: "У них калибр больше. На ближних дистанциях очень даже неплохо". ВIДЕО

Російська наукова еліта продовжує шукати "асиметричні відповіді" на технологічну перевагу українських дронів на полі бою. Як повідомляє Цензор.НЕТ, професор РАН Ніколай Межевич виступив із пропозицією озброїти "другу армію світу" антикварними мушкетами.

На переконання російського професора, зброя позаминулого століття може стати ефективним засобом боротьби з сучасними безпілотниками завдяки своїм характеристикам.

"Между прочим, те мушкеты, которые стреляли дробью в XIX веке, у них калибр больше, да, они потяжелее, разумеется, но у них калибр больше. И именно для цели уничтожения БПЛА на совсем ближних дистанциях очень даже неплохо".

армія рф курйоз технології русский мир дрони РЕБ
+18
дайшь цар-пушку на красную на парад проти біндєровських дринчиків !

06.05.2026 16:45 Відповісти
+12
Уже...
06.05.2026 16:43 Відповісти
+11
у них навіть професори їхньої академії їхніх наук ******* на всю голову.
06.05.2026 16:45 Відповісти
Раздать мушкеты гусарам !
06.05.2026 16:39 Відповісти
У гусаров мушкетов не было, только пистоли. Раздать пистоли!).
06.05.2026 16:41 Відповісти
Та нє, ми побачим беззубих, обисцяних Дрантаньянів
06.05.2026 17:08 Відповісти
У гусар були мушкетони! Му шке то ни.
Це коротка зброя, фактично дробовик. На кінці ствола характерний раструб, щоб засипати дріб.
Так, пістолі також могли бути.
06.05.2026 21:55 Відповісти
Мушкет - зброя важкої піхоти. Довжина ствола - до1,5 м. Вага - до 9 кг. Уяви собі кавалериста, з таким "дрючком", в руках, на коні...
06.05.2026 17:15 Відповісти
Для нього потрібна підставка. Який мушкет на коні?😁😁😁
06.05.2026 18:09 Відповісти
Так і я про це...Були "мушкетони". Калібр - як і у мушкета, але вага і довжина стволу - менші. Ними дійсно, озброювалися кавалеристи. Але не гусари, а кірасири (важка кавалерія). Мушкетони часто мали розширення на кінці ствола - для широкого осипу шротом, при пострілі. Дальність результативної стрільби не перевищувала 20-30 м. ( пародія на "мушкетон" - карикатура на мисливців з рушницями, з лійкоподібним розтрубом ствола).
06.05.2026 18:24 Відповісти
Зі святом м. Ніжин.
06.05.2026 19:16 Відповісти
Так мушкети ж однозарядні
06.05.2026 16:40 Відповісти
Зв'язати до купи по 10 штук, встановити електрозапали замість кресала... Ви ж знаєте, кацапи страшні своєю імпровізацією!
06.05.2026 17:32 Відповісти
Вони поставлять 10 рядів мушкетерів 🙂
06.05.2026 18:03 Відповісти
О, пора знову ізоьрєтать мітральєзу )))
А потім мініган (гатлінг) а потім Пєтьку і пулємьот максім
06.05.2026 21:56 Відповісти
Карамультук використовуйте. Або срарь-гармату, там калибр ого го.
06.05.2026 16:41 Відповісти
А луками і стрілами ще краще: стріли після невдалих пострілів можна зібрати і використати повторно.
06.05.2026 16:41 Відповісти
Уже...
06.05.2026 16:43 Відповісти
В 14-му з арбалетами наші на сепарські блоки ходили. Під час "порошенківського перемир'я" і подальших "мінських" будували великі рогатки, заради сміху.
Але тут мова йде про те, що вони на серйознищ щах пропонують використовувати однозарядну через ствол зброю трьохсотрічної давнини. Як при царяхъ. Ну, удачі.
06.05.2026 16:46 Відповісти
У американців були на пістонах. Теоретично вони трохи скорострільніші. Там замість порохової полиці курок/бойок лупив по капсулю ( пістону). Але все одно капсуль той треба міняти вручну перед пострілом.
Зараз , з другої 1/2 19 ст. капсуль є постійною частиною патрона
06.05.2026 22:00 Відповісти
А пращі ще кращі
06.05.2026 16:41 Відповісти
Можна з пращі - шоб мушкети у французів не відбирати
06.05.2026 16:41 Відповісти
Бумерангом - шей вернеться - в лобешню
06.05.2026 17:03 Відповісти
06.05.2026 17:27 Відповісти
Бєзумний Макс воін чєкушкі
06.05.2026 22:01 Відповісти
Мушкєтьори по коням. Боярській :" скріпіт пьотьортоє сєдло..."( Захарова)😸
06.05.2026 16:42 Відповісти
у них навіть професори їхньої академії їхніх наук ******* на всю голову.
06.05.2026 16:45 Відповісти
можна підпалити всі НПЗ одночасно і за димовою завісою українські дрони заблудяться
06.05.2026 16:46 Відповісти
Дійсно еліта науки))
показали свій реальний рівень думки у випадку коли неможна зкопіювати з західних аналогів)
06.05.2026 16:47 Відповісти
Про дробовики цей праффесор не чув?
06.05.2026 16:48 Відповісти
побільше би таких професорів, узкіх учОних.. йаника-осємєнітєля ще запросіть...
06.05.2026 16:48 Відповісти
У аркебуз еще больше был калибр. Дерзайте).
06.05.2026 16:48 Відповісти
Не фантазуй... Все навпаки. У аркебузи калібр і заряд пороху, були меншими. Якщо з аркебузи стріляли з рук, то мушкет вимагав опори (сошки).
06.05.2026 18:11 Відповісти
у нас дробові патрони до автомату роблять
06.05.2026 16:58 Відповісти
ще є царь-пушка, можна ядрами херячити
06.05.2026 17:05 Відповісти

Дослідники вважають, що в кращому разі то планувалось як великий дробовик/ картечниця . Або й зовсім не стріляла ніколи
06.05.2026 22:03 Відповісти
як писав Дюма про мушкетерів:

"один за них ! і всі - за їхніх !"
06.05.2026 17:08 Відповісти
Мюнхгаузен на ядрі верхи буде збивати.
06.05.2026 17:12 Відповісти
Висуваю зустрічну пропозицію! Штиками колоти!
06.05.2026 17:17 Відповісти
"утятниця"-ми нехай ще спробують ))
06.05.2026 17:19 Відповісти
Можна і так. Засипаєш відро шутру і пуляєш по дрону.
06.05.2026 17:30 Відповісти
06.05.2026 17:32 Відповісти
Е,е... тихіше! ви- підараси, а не д'Артаньяни
показати весь коментар
06.05.2026 17:32 Відповісти
06.05.2026 17:33 Відповісти
Цей "проффессор" - ідіот... Мушкет, з довжиною ствола до 1,5 м, вагою до 9 кг, мав приблизно такий же калібр, як і ******* рушниця 12-10 калібру. Тобто, заряд шроту був близько 40 грамів. Дальність стрільби шротом з мушкета, була однаковою, з ******** мисливською рушницею. Питання - навіщо мінять "мерседес", на "тялєгу"? Бо "п'ятизарядка" -"магнум", молотить, за кілька секунд, П'ЯТЬМА зарядами, вагою до 50 гр., кожного, а мушкет треба заряджать вручну, кілька хвилин, ОДНИМ зарядом... І важить п"ятизарядка, не більше 4 кг...
06.05.2026 17:34 Відповісти
06.05.2026 17:37 Відповісти
Марк Солонін довів що дробовик набагато ефективніший за лазерну установку , яка важить сотні тонн і вартує мілліони доларів .
06.05.2026 17:39 Відповісти
- Можна ще ефективніше збивати дрони мокрими штанами. -
-А де ж їх взяти ті мокрі штани в самий потрібний час , коли дрон уже над головою? -
- Коли побачиш дрон над своєю головою, штани зразу самі водночас помокріють! -
06.05.2026 17:43 Відповісти
Он дурачек? Во первых мушкет туда просто не дострелит, во вторых его заряжать долго, а прицел там его как такового нет. Короче побольше бы им таких академиков с такими идеями.
06.05.2026 18:14 Відповісти
В четвёртых, мушкет тупо не попадет в цель.
В пятых, просто нет такого количества работоспособных мушкетов, по большей части это реплики. Да и дорого выйдет.
06.05.2026 19:08 Відповісти
Та всё правильно, монголов нанять с луками, пусть тоже сбивают! Они с конями своими прибудут, там чтоб только сена давать и все ото расходы. А жить будут в юртах своих. И своих же коней варить жрать будут! Только пусть этот вариант скинут с минсельхоза, там по коням конюхи ещё не перевились как спецы.
06.05.2026 18:40 Відповісти
Раша на 90% це ж монголотатари, тому тільки "лукі і стрєли", осли в них вже є ,в "устави па тактікє запісани".
06.05.2026 18:40 Відповісти
Який науковець-такі і його поради...
06.05.2026 18:55 Відповісти
Мушкети не стріляють дробью, вони стріляють кулею. А картеччю стріляе мушкетон. Це раз.

Два. Жоден пороховий мушкет чи мушкетон не стріляє на далеку відстань. Особливо мушкетон, це взагалі зброя для морських абордажних команд.

І три. Точність. Мушкети мають сенс лише при залповій стрільбі. Точність в мушкетів ніяку взагалі і для прицільної стрільби він не придатний.
06.05.2026 19:06 Відповісти
Ще один проФФесор!
06.05.2026 20:03 Відповісти
06.05.2026 20:23 Відповісти
Це справжнiй науковець! Мабуть праффесар чi академiк якiсь. Росiє треба бiльше таких вчених, сподiваюся наступного разу вiн требушети порадить.
06.05.2026 20:31 Відповісти
пРАФФФЕСАРр............
06.05.2026 21:12 Відповісти
Сподіваюсь, вже всі розуміють , що якби зелені ******** не розікрали за 7 років Україну на сотні мільярдів, то кацапи б думали не про наступи , а як захистити свої кордони. Оце бл навибирали ******** тупі.
06.05.2026 21:29 Відповісти
Лаптями сбивайте, дебилы ля, у них калибр еще больше!
06.05.2026 22:59 Відповісти
 
 