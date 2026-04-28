Росіянин у плащі-"невидимці" укоротив собі віку на полі бою під наглядом українського дрона. ВIДЕО
На Вовчанському напрямку зафіксовано черговий випадок самоліквідації російського загарбника, який злякався атаки з повітря. Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту оприлюднили українські захисники, які здійснювали повітряну розвідку.
На кадрах видно російського штурмовика, який намагався замаскуватися, застигнувши нерухомо під спеціальним антидроновим покриттям ("плащем-невидимкою"). Однак, почувши звук наближення українського безпілотника, загарбник запанікував та, не чекаючи удару, він приставив автомат до голови та натиснув на гачок.
