Росіянин у плащі-"невидимці" укоротив собі віку на полі бою під наглядом українського дрона. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку зафіксовано черговий випадок самоліквідації російського загарбника, який злякався атаки з повітря. Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту оприлюднили українські захисники, які здійснювали повітряну розвідку.

На кадрах видно російського штурмовика, який намагався замаскуватися, застигнувши нерухомо під спеціальним антидроновим покриттям ("плащем-невидимкою"). Однак, почувши звук наближення українського безпілотника, загарбник запанікував та, не чекаючи удару, він приставив автомат до голови та натиснув на гачок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант, нап’яливши антидроновий плащ, бігає полем, марно намагаючись уникнути удару українського БПЛА

Дивіться: Росіяни випробовують портативний індивідуальний захисний штурмовий намет: "Есть 10 палаток. Отправляю сегодня одну группу. Завтра - еще одну"

Топ коментарі
+4
А як же його тепер знайдуть "брати по зброї"? Він же "невидимий"!!!
28.04.2026 16:06 Відповісти
+4
Дрон заощадив.
28.04.2026 16:06 Відповісти
+4
За запахом, коли їсти шукати підуть.
28.04.2026 16:08 Відповісти
Ну хоч не сам подох, а в компанії
28.04.2026 15:56 Відповісти
За плажчь трєвожна....
28.04.2026 16:06 Відповісти
Не переймайтесь, куля пройшла повз нього, через "каструлю", так що плащ залишився цілком лутабельним.
28.04.2026 16:09 Відповісти
Сподобались оті озорні оченята дрончика - як же так, я ж летів, а ти туди, а ми тут. Несподівано.
28.04.2026 16:12 Відповісти
Застрелився назло камандіру.
28.04.2026 16:14 Відповісти
плащ-пальто не врятувало
28.04.2026 16:22 Відповісти
А чи вiн дiйсно себе вбив? Пострiл пiд плащем - може це щоб зробити вигляд що вiн вже жмур, та щоб дрони не були бiльш в ньому зацiкавленi?
28.04.2026 16:32 Відповісти
Схоже, це був плащ наводимка 😂
28.04.2026 16:41 Відповісти
👌
29.04.2026 12:50 Відповісти
Вот что звук животворящий делает!!!😂😆🤣
28.04.2026 19:55 Відповісти
 
 