Участь кримчан у війні проти України
Путін воює руками бідних та в’язнів: журналісти зібрали дані про окупантів з Криму

Журналісти зібрали дані про окупантів з Криму

Росія продовжує шукати для війни контрактників серед найбідніших, ув’язнених та людей, що мають залежності.

Як інформує Цензор.НЕТ, подібна політика реалізується й в окупованому Росією Криму, випливає з аналізу некрологів мешканців півострову, які проаналізували журналісти Крим.Реалії.

Подробиці

Найбільша кількість даних про ліквідованих окупантів з Севастополю – 520 некрологів з майже 2 тисяч, які зібрані від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більшість, імовірно, – громадяни України.

На цей момент журналісти встановили дані про українське громадянство 564 осіб, російське громадянство в тих, хто жив у Криму і загинув як військовий РФ, встановлено у 130 випадках. Усі ці дані зібрані на спеціальному сайті.

Щонайменше 486 осіб із двох тисяч установлених загиблих пішли воювати за контрактом. Нерідко в біографіях контрактників можна побачити, що перед відходом на війну в них були фінансові проблеми.

Також читайте: В окупованому Криму відкрили понад 1700 справ за "дискредитацію армії РФ", - представництво президента в АРК

+28
А Україна воює виключно олігархами, депутатами, суддями, прокурорами.
Траторист Петро, слюсар Валодя заброньовані для тилу.
показати весь коментар
28.04.2026 12:55 Відповісти
+27
То ли дело в Украине- "воюют" и получают ордена далеко не самые бедные.
показати весь коментар
28.04.2026 12:55 Відповісти
+15
Зато потужний і незламний воює руками кварталу, повернених ним в Україну мародерів та корупціонерів і олігархів.
показати весь коментар
28.04.2026 13:04 Відповісти
А Україна воює виключно олігархами, депутатами, суддями, прокурорами.
Траторист Петро, слюсар Валодя заброньовані для тилу.
показати весь коментар
28.04.2026 12:55 Відповісти
То ли дело в Украине- "воюют" и получают ордена далеко не самые бедные.
показати весь коментар
28.04.2026 12:55 Відповісти
і що?
показати весь коментар
28.04.2026 12:55 Відповісти
Зато потужний і незламний воює руками кварталу, повернених ним в Україну мародерів та корупціонерів і олігархів.
показати весь коментар
28.04.2026 13:04 Відповісти
Зараз тут напишуть, що коли тут напишуть "а як в Україні?" - то це іпсо.
показати весь коментар
28.04.2026 13:05 Відповісти
А ми ким воюємо..зеркальне відображення ?
показати весь коментар
28.04.2026 13:05 Відповісти
Ба, більше, якби ми були "різними" то війни б не було.
показати весь коментар
28.04.2026 13:07 Відповісти
"Ми не росія, людей заганяти палицями на війну не будемо" (С)
Давайте, напишіть хто-небудь що це кацапське іпсо
показати весь коментар
28.04.2026 13:07 Відповісти
Це іпсо, бо там, на болотах, не палицею заганяють а пряником
показати весь коментар
28.04.2026 13:09 Відповісти
Ви ж розумієте, нам глибоко пофігу, що там відбувається на болотах у нащадків андрофагів 😂
показати весь коментар
28.04.2026 13:16 Відповісти
Рота потім вимий з милом, ти обі$рався.
показати весь коментар
28.04.2026 14:12 Відповісти
Україна теж не відстає! Бідняки і в'язні, всі хто побагатше відкупилися!
показати весь коментар
28.04.2026 13:15 Відповісти
Не згоден воюють ті хто ЧОЛОВІК І УКРАЇНЕЦЬа всяке приїждже кацапсяче чи іноземці з паспортом України то робить все щоб не воювать
показати весь коментар
28.04.2026 14:13 Відповісти
Власники пароходів, кораблів і заводів що там не боронять свої статки що тут. Капітал не має національності. Визиск бідноти та держави понад усе
показати весь коментар
28.04.2026 13:17 Відповісти
Зато у нас Міндічі бакланові дерьмаки квартал шобли мусора інваліди
показати весь коментар
28.04.2026 13:19 Відповісти
От это поворот, не то что в Украине, у нас воюют только богатые и очень богатые, воюют за то чтобы бедные которые не воюют тоже стали богатыми, от такой панове коленкор вырисовывается.. Всё всем понятно?
показати весь коментар
28.04.2026 13:21 Відповісти
Бідні за пряники воюють за власним рішенням, а в нас примус під батогом. Не в нашу користь порівняння, краще б це не публікували.
показати весь коментар
28.04.2026 13:47 Відповісти
Кацапи створюють умови такі що їхні баранам нема іншого вибору як підписать контракт бо піде в лагеря де спочатку опустять менти а потім поіміють щеки
показати весь коментар
28.04.2026 14:19 Відповісти
"ТЦК створюють умови такі, що чоловічій частині населення нема іншого вибору, як піти на службу, бо або заб'ють одразу на вулиці, або в приміщенні ТЦК." - Ви це хотіли написати, Т9 підвів?
показати весь коментар
28.04.2026 21:25 Відповісти
«Я воював у двох війнах»: українські солдати долають свою залежність

https://www.theguardian.com/world/2026/apr/19/ukraine-soldiers-confront-addiction-struggles
показати весь коментар
28.04.2026 13:51 Відповісти
про жахливу реальність у нас змі мовчать, бо усі вони куплені олігархами, у нас нема незалежних змі
показати весь коментар
28.04.2026 13:53 Відповісти
Так ти ж пишеш ніхто тебе не цензурує брехня чи правда не перевіриш поки не повоюєш і не отримаєш пораненя контузію або каліцтво
показати весь коментар
28.04.2026 14:24 Відповісти
скільки разів вже витирали і блокували, дивно, що зараз не витерли
показати весь коментар
28.04.2026 17:08 Відповісти
те, що у нас замовчуються і приглажуються жахіття війни, багато проблем замовчуються, то хіба тупий не помітить. Тільки змі можуть розкрутити інформацію, щоб всі стояли на вухах, або просто її ігнорувати ніби нічого не відбулося. От, наприклад, рятувальники виносять котиків і песиків з розваленого будинку, всі показують. Чого не показують як виносять трупи людей під завалами, деяких частинами збирають. Чого не показують обгорівших постраждалих, які потім вмирають в муках по лікарнях. Чого не покажуть., як живеться батькам, які хоронять дитину, вбиту під завалами, легше показати м'які іграшки, які незрозуміло хто приносить до розваленого будинку, а кому ті іграшки треба? мертвій дитині чи батькам, які втрачають смисл життя? От стаття на the guardian, чому у нас такого не напишуть і не покажуть, а це і є одна з наших реальностей.
показати весь коментар
28.04.2026 17:22 Відповісти
Теперь понятно почему там неплохие деньги платят. Потому что бедные. Вот у нас богатые воюют. Потому и платить им смысла нет.
показати весь коментар
28.04.2026 18:42 Відповісти
 
 