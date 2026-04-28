Путін воює руками бідних та в’язнів: журналісти зібрали дані про окупантів з Криму
Росія продовжує шукати для війни контрактників серед найбідніших, ув’язнених та людей, що мають залежності.
Як інформує Цензор.НЕТ, подібна політика реалізується й в окупованому Росією Криму, випливає з аналізу некрологів мешканців півострову, які проаналізували журналісти Крим.Реалії.
Подробиці
Найбільша кількість даних про ліквідованих окупантів з Севастополю – 520 некрологів з майже 2 тисяч, які зібрані від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Більшість, імовірно, – громадяни України.
На цей момент журналісти встановили дані про українське громадянство 564 осіб, російське громадянство в тих, хто жив у Криму і загинув як військовий РФ, встановлено у 130 випадках. Усі ці дані зібрані на спеціальному сайті.
Щонайменше 486 осіб із двох тисяч установлених загиблих пішли воювати за контрактом. Нерідко в біографіях контрактників можна побачити, що перед відходом на війну в них були фінансові проблеми.
Траторист Петро, слюсар Валодя заброньовані для тилу.
Давайте, напишіть хто-небудь що це кацапське іпсо
