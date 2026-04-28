Путин воюет руками бедных и заключенных: журналисты собрали данные об оккупантах из Крыма

Россия продолжает набирать контрактников для войны среди самых бедных, заключенных и людей с зависимостями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подобная политика реализуется и в оккупированном Россией Крыму, следует из анализа некрологов жителей полуострова, которые проанализировали журналисты Крым.Реалии.

Наибольшее количество данных о погибших оккупантах из Севастополя – 520 некрологов из почти 2 тысяч, собранных с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Большинство, вероятно, – граждане Украины.

На данный момент журналисты установили данные об украинском гражданстве 564 человек, российское гражданство у тех, кто жил в Крыму и погиб как военный РФ, установлено в 130 случаях . Все эти данные собраны на специальном сайте.

По меньшей мере 486 человек из двух тысяч установленных погибших ушли воевать по контракту. Нередко в биографиях контрактников можно увидеть, что перед уходом на войну у них были финансовые проблемы.

Читайте также: В оккупированном Крыму открыли более 1700 дел за "дискредитацию армии РФ", - представительство президента в АРК

+28
А Україна воює виключно олігархами, депутатами, суддями, прокурорами.
Траторист Петро, слюсар Валодя заброньовані для тилу.
28.04.2026 12:55 Ответить
+27
То ли дело в Украине- "воюют" и получают ордена далеко не самые бедные.
28.04.2026 12:55 Ответить
+15
Зато потужний і незламний воює руками кварталу, повернених ним в Україну мародерів та корупціонерів і олігархів.
28.04.2026 13:04 Ответить
Зараз тут напишуть, що коли тут напишуть "а як в Україні?" - то це іпсо.
28.04.2026 13:05 Ответить
А ми ким воюємо..зеркальне відображення ?
28.04.2026 13:05 Ответить
Ба, більше, якби ми були "різними" то війни б не було.
28.04.2026 13:07 Ответить
"Ми не росія, людей заганяти палицями на війну не будемо" (С)
Давайте, напишіть хто-небудь що це кацапське іпсо
28.04.2026 13:07 Ответить
Це іпсо, бо там, на болотах, не палицею заганяють а пряником
28.04.2026 13:09 Ответить
Ви ж розумієте, нам глибоко пофігу, що там відбувається на болотах у нащадків андрофагів 😂
28.04.2026 13:16 Ответить
Рота потім вимий з милом, ти обі$рався.
28.04.2026 14:12 Ответить
Україна теж не відстає! Бідняки і в'язні, всі хто побагатше відкупилися!
28.04.2026 13:15 Ответить
Не згоден воюють ті хто ЧОЛОВІК І УКРАЇНЕЦЬа всяке приїждже кацапсяче чи іноземці з паспортом України то робить все щоб не воювать
28.04.2026 14:13 Ответить
Власники пароходів, кораблів і заводів що там не боронять свої статки що тут. Капітал не має національності. Визиск бідноти та держави понад усе
28.04.2026 13:17 Ответить
Зато у нас Міндічі бакланові дерьмаки квартал шобли мусора інваліди
28.04.2026 13:19 Ответить
От это поворот, не то что в Украине, у нас воюют только богатые и очень богатые, воюют за то чтобы бедные которые не воюют тоже стали богатыми, от такой панове коленкор вырисовывается.. Всё всем понятно?
28.04.2026 13:21 Ответить
Бідні за пряники воюють за власним рішенням, а в нас примус під батогом. Не в нашу користь порівняння, краще б це не публікували.
28.04.2026 13:47 Ответить
Кацапи створюють умови такі що їхні баранам нема іншого вибору як підписать контракт бо піде в лагеря де спочатку опустять менти а потім поіміють щеки
28.04.2026 14:19 Ответить
"ТЦК створюють умови такі, що чоловічій частині населення нема іншого вибору, як піти на службу, бо або заб'ють одразу на вулиці, або в приміщенні ТЦК." - Ви це хотіли написати, Т9 підвів?
28.04.2026 21:25 Ответить
«Я воював у двох війнах»: українські солдати долають свою залежність

https://www.theguardian.com/world/2026/apr/19/ukraine-soldiers-confront-addiction-struggles
28.04.2026 13:51 Ответить
про жахливу реальність у нас змі мовчать, бо усі вони куплені олігархами, у нас нема незалежних змі
28.04.2026 13:53 Ответить
Так ти ж пишеш ніхто тебе не цензурує брехня чи правда не перевіриш поки не повоюєш і не отримаєш пораненя контузію або каліцтво
28.04.2026 14:24 Ответить
скільки разів вже витирали і блокували, дивно, що зараз не витерли
28.04.2026 17:08 Ответить
те, що у нас замовчуються і приглажуються жахіття війни, багато проблем замовчуються, то хіба тупий не помітить. Тільки змі можуть розкрутити інформацію, щоб всі стояли на вухах, або просто її ігнорувати ніби нічого не відбулося. От, наприклад, рятувальники виносять котиків і песиків з розваленого будинку, всі показують. Чого не показують як виносять трупи людей під завалами, деяких частинами збирають. Чого не показують обгорівших постраждалих, які потім вмирають в муках по лікарнях. Чого не покажуть., як живеться батькам, які хоронять дитину, вбиту під завалами, легше показати м'які іграшки, які незрозуміло хто приносить до розваленого будинку, а кому ті іграшки треба? мертвій дитині чи батькам, які втрачають смисл життя? От стаття на the guardian, чому у нас такого не напишуть і не покажуть, а це і є одна з наших реальностей.
28.04.2026 17:22 Ответить
Теперь понятно почему там неплохие деньги платят. Потому что бедные. Вот у нас богатые воюют. Потому и платить им смысла нет.
28.04.2026 18:42 Ответить
 
 