Путин воюет руками бедных и заключенных: журналисты собрали данные об оккупантах из Крыма

Россия продолжает набирать контрактников для войны среди самых бедных, заключенных и людей с зависимостями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подобная политика реализуется и в оккупированном Россией Крыму, следует из анализа некрологов жителей полуострова, которые проанализировали журналисты Крым.Реалии.

Подробности

Наибольшее количество данных о погибших оккупантах из Севастополя – 520 некрологов из почти 2 тысяч, собранных с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Большинство, вероятно, – граждане Украины.

На данный момент журналисты установили данные об украинском гражданстве 564 человек, российское гражданство у тех, кто жил в Крыму и погиб как военный РФ, установлено в 130 случаях . Все эти данные собраны на специальном сайте.

По меньшей мере 486 человек из двух тысяч установленных погибших ушли воевать по контракту. Нередко в биографиях контрактников можно увидеть, что перед уходом на войну у них были финансовые проблемы.

Читайте также: В оккупированном Крыму открыли более 1700 дел за "дискредитацию армии РФ", - представительство президента в АРК