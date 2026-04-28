В Крыму открыли более 1700 дел за "дискредитацию армии РФ", - представительство президента в АРК
Во временно оккупированном Крыму российские власти с 2014 года возбудили тысячи дел по обвинениям в так называемой "дискредитации армии РФ".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.
Масштабы преследований
По состоянию на 22 апреля 2026 года зафиксировано 1729 случаев составления административных материалов по соответствующей статье российского законодательства.
В 1607 случаях людей оштрафовали или объединили дела с другими производствами.
Еще восемь дел остаются на рассмотрении.
Кого преследуют
По данным представительства, 53% постановлений вынесено в отношении женщин, 47% – в отношении мужчин.
Это свидетельствует о массовом характере преследований среди гражданского населения.
Потери российских войск
Отдельно сообщается, что из подразделений РФ, дислоцированных в Крыму, погибли не менее 3047 военных.
Из них 1557, по предварительным данным, могли быть гражданами Украины.
Также подтверждено, что по меньшей мере 125 военнослужащих из Крыма попали в плен.
Большинство из них, вероятно, также являются гражданами Украины.
