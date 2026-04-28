В Крыму открыли более 1700 дел за "дискредитацию армии РФ", - представительство президента в АРК

С начала оккупации в Крыму возбудили более 1700 дел о "дискредитации армии РФ"

Во временно оккупированном Крыму российские власти с 2014 года возбудили тысячи дел по обвинениям в так называемой "дискредитации армии РФ".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Масштабы преследований

По состоянию на 22 апреля 2026 года зафиксировано 1729 случаев составления административных материалов по соответствующей статье российского законодательства.

В 1607 случаях людей оштрафовали или объединили дела с другими производствами.

Еще восемь дел остаются на рассмотрении.

Кого преследуют

По данным представительства, 53% постановлений вынесено в отношении женщин, 47% – в отношении мужчин.

Это свидетельствует о массовом характере преследований среди гражданского населения.

Потери российских войск

Отдельно сообщается, что из подразделений РФ, дислоцированных в Крыму, погибли не менее 3047 военных.

Из них 1557, по предварительным данным, могли быть гражданами Украины.

Также подтверждено, что по меньшей мере 125 военнослужащих из Крыма попали в плен.

Большинство из них, вероятно, также являются гражданами Украины.

Слава тим, хто не здається!
28.04.2026 10:08 Ответить
У якому місті, селищі, селі, хуторі, окремому будинку на території Криму знаходиться "Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим."??? Джерело: https://censor.net/ua/n4000309
28.04.2026 10:39 Ответить
Так хіба люди дискредитують ту "армію рф"? Вона сама себе дискредитує.
