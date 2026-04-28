В Крыму открыли более 1700 дел за "дискредитацию армии РФ", - представительство президента в АРК

Во временно оккупированном Крыму российские власти с 2014 года возбудили тысячи дел по обвинениям в так называемой "дискредитации армии РФ".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Масштабы преследований

По состоянию на 22 апреля 2026 года зафиксировано 1729 случаев составления административных материалов по соответствующей статье российского законодательства.

В 1607 случаях людей оштрафовали или объединили дела с другими производствами.

Еще восемь дел остаются на рассмотрении.

Кого преследуют

По данным представительства, 53% постановлений вынесено в отношении женщин, 47% – в отношении мужчин.

Это свидетельствует о массовом характере преследований среди гражданского населения.

Потери российских войск

Отдельно сообщается, что из подразделений РФ, дислоцированных в Крыму, погибли не менее 3047 военных.

Из них 1557, по предварительным данным, могли быть гражданами Украины.

Также подтверждено, что по меньшей мере 125 военнослужащих из Крыма попали в плен.

Большинство из них, вероятно, также являются гражданами Украины.

