В окупованому Криму відкрили понад 1700 справ за "дискредитацію армії РФ", - представництво президента в АРК
У тимчасово окупованому Криму російська влада з 2014 року порушила тисячі справ за звинуваченнями у так званій "дискредитації армії РФ".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.
Масштаби переслідувань
Станом на 22 квітня 2026 року зафіксовано 1729 випадків складання адміністративних матеріалів за відповідною статтею російського законодавства.
У 1607 випадках людей оштрафували або об’єднали справи з іншими провадженнями.
Ще вісім справ залишаються на розгляді.
Кого переслідують
За даними представництва, 53% постанов винесено щодо жінок, 47% – щодо чоловіків.
Це свідчить про масовий характер переслідувань серед цивільного населення.
Втрати російських військ
Окремо повідомляється, що з підрозділів РФ, дислокованих у Криму, загинули щонайменше 3047 військових.
Із них 1557, за попередніми даними, могли бути громадянами України.
Також підтверджено, що щонайменше 125 військових із Криму потрапили в полон.
Більшість із них, імовірно, також є громадянами України.
