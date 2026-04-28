В окупованому Криму відкрили понад 1700 справ за "дискредитацію армії РФ", - представництво президента в АРК

У тимчасово окупованому Криму російська влада з 2014 року порушила тисячі справ за звинуваченнями у так званій "дискредитації армії РФ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

Масштаби переслідувань

Станом на 22 квітня 2026 року зафіксовано 1729 випадків складання адміністративних матеріалів за відповідною статтею російського законодавства.

У 1607 випадках людей оштрафували або об’єднали справи з іншими провадженнями.

Ще вісім справ залишаються на розгляді.

Кого переслідують

За даними представництва, 53% постанов винесено щодо жінок, 47% – щодо чоловіків.

Це свідчить про масовий характер переслідувань серед цивільного населення.

Втрати російських військ

Окремо повідомляється, що з підрозділів РФ, дислокованих у Криму, загинули щонайменше 3047 військових.

Із них 1557, за попередніми даними, могли бути громадянами України.

Також підтверджено, що щонайменше 125 військових із Криму потрапили в полон.

Більшість із них, імовірно, також є громадянами України.

28.04.2026 10:08 Відповісти
У якому місті, селищі, селі, хуторі, окремому будинку на території Криму знаходиться "Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим."??? Джерело: https://censor.net/ua/n4000309
28.04.2026 10:39 Відповісти
Так хіба люди дискредитують ту "армію рф"? Вона сама себе дискредитує.
28.04.2026 10:44 Відповісти
 
 