Загарбники заявили про затримання жителя окупованої Феодосії за нібито передачу даних українській розвідці

У тимчасово окупованому Криму російські силовики заявили про затримання мешканця Феодосії, якого звинувачують у нібито передачі інформації про військові об’єкти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне.Крим" з посиланням на російські ЗМІ, які цитують ФСБ Росії.

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Подробиці

За заявою окупаційних силовиків, затриманий 45-річний житель Феодосії нібито передавав Україні інформацію про об’єкти російської армії на території півострова.

У ФСБ стверджують, що чоловік нібито надсилав через месенджер Telegram фотоматеріали з даними про військову техніку, яка використовується для патрулювання повітряного простору та прикриття об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури.

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Окупаційні силовики також заявляють, що передана інформація нібито могла використовуватися для коригування артилерійських і ракетних ударів по позиціях російських військ.

Проти чоловіка "відкрили кримінальну справу" за статтею про "державну зраду". За даними російських ЗМІ, наразі його утримують під вартою.

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