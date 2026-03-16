Загарбники заявили про затримання жителя окупованої Феодосії за нібито передачу даних українській розвідці
У тимчасово окупованому Криму російські силовики заявили про затримання мешканця Феодосії, якого звинувачують у нібито передачі інформації про військові об’єкти РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне.Крим" з посиланням на російські ЗМІ, які цитують ФСБ Росії.
Подробиці
За заявою окупаційних силовиків, затриманий 45-річний житель Феодосії нібито передавав Україні інформацію про об’єкти російської армії на території півострова.
У ФСБ стверджують, що чоловік нібито надсилав через месенджер Telegram фотоматеріали з даними про військову техніку, яка використовується для патрулювання повітряного простору та прикриття об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури.
Окупаційні силовики також заявляють, що передана інформація нібито могла використовуватися для коригування артилерійських і ракетних ударів по позиціях російських військ.
Проти чоловіка "відкрили кримінальну справу" за статтею про "державну зраду". За даними російських ЗМІ, наразі його утримують під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль