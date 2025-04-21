ФСБ заявила про затримання жителя Сімферополя, який нібито шпигував на користь СБУ
В окуповоному Криму російські силовики затримали місцевого жителя, якого звинувачують у зборі даних про військові об'єкти армії РФ для передачі СБУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим Реалії" .
"Встановлено, що жителя Сімферополя було залучено Службою безпеки України до конфіденційної співпраці, він за завданням куратора збирав і передавав українській стороні за допомогою іноземного інтернет-месенджера дані про військові об'єкти Збройних сил Російської Федерації на території півострова", – йдеться у заяві ФСБ.
Окупанти стверджують, що затриманий нібито підтвердив свою причетність до співпраці з українськими спецслужбами та дає свідчення.
ФСБ порушила кримінальну справу за статтею "співпраця на конфіденційній основі з іноземною державою, міжнародною чи іноземною організацією". Покарання передбачає до 8 років позбавлення волі.
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