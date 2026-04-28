Россиянин в плаще-"невидимке" покончил с собой на поле боя под присмотром украинского дрона. ВИДЕО

На Волчанском направлении зафиксирован очередной случай самоуничтожения российского захватчика, испугавшегося атаки с воздуха. Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента обнародовали украинские защитники, осуществлявшие воздушную разведку.

На кадрах видно российского штурмовика, который пытался замаскироваться, застыв неподвижно под специальным антидроновым покрытием ("плащом-невидимкой"). Однако, услышав звук приближения украинского беспилотника, захватчик запаниковал и, не дожидаясь удара, приставил автомат к голове и нажал на курок.

