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Новини Відео Бої на Харківському напрямку
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Окупанти на палаючому танку Т-90М "Прорив" марно намагаються утекти від українських дронів. ВIДЕО

Українські захисники продовжують перетворювати на металобрухт "гордість" російського оборонпрому - танки Т-90М "Прорив". Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри результативної роботи операторів FPV-дронів підрозділу "Northern Eagle" зі складу 151-ї окремої механізованої бригади.

Подія розгорнулася на Харківському напрямку. Аеророзвідники виявили ворожу бронемашину, яку окупанти намагалися приховати в укритті. Після серії точних влучань дронів-камікадзе "аналоговнєтний" танк спалахнув. Екіпаж завів палаючу бронемашину і марно намагався вивести бронемашину із зони ураження дронів.

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Т-90М вважається найсучаснішим серійним танком армії РФ, проте майстерність українських пілотів 151-ї бригади вкотре довела вразливість цієї техніки перед масовим застосуванням високоточних безпілотних систем.

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Топ коментарі
+7
прорив до кобздона на концерт
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13.05.2026 11:11 Відповісти
+7
А, як потужно виглядали на парадах!
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13.05.2026 12:20 Відповісти
+6
Вже немає значення, кращий танк, чи не кращий, однаково тепер горять як Т-90, так й Абрамси. Їхня ера закінчилась.
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13.05.2026 13:38 Відповісти

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