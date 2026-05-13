Окупанти на палаючому танку Т-90М "Прорив" марно намагаються утекти від українських дронів. ВIДЕО

Українські захисники продовжують перетворювати на металобрухт "гордість" російського оборонпрому - танки Т-90М "Прорив". Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано кадри результативної роботи операторів FPV-дронів підрозділу "Northern Eagle" зі складу 151-ї окремої механізованої бригади.

Подія розгорнулася на Харківському напрямку. Аеророзвідники виявили ворожу бронемашину, яку окупанти намагалися приховати в укритті. Після серії точних влучань дронів-камікадзе "аналоговнєтний" танк спалахнув. Екіпаж завів палаючу бронемашину і марно намагався вивести бронемашину із зони ураження дронів.

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Т-90М вважається найсучаснішим серійним танком армії РФ, проте майстерність українських пілотів 151-ї бригади вкотре довела вразливість цієї техніки перед масовим застосуванням високоточних безпілотних систем.

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