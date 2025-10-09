Замангалений "динозавр" радянського ВПК танк Т-62 армії РФ знищений українськими воїнами на Донбасі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український дрон фільмує знищений танк Т-62 із захисним "мангалом".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, танк, серійне виробництво якого розпочалося у 1962 році, був спалений у донецьких степах.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Черговий знищений "динозавр" на тлі териконів – російський танк Т-62 у намангаленому варіанті, який, схоже, стає основним бойовим танком армії Путіна. Стривайте, а як же Т-14 "Армата" та Т-90М "Прорив"?" - коментує відео автор публікації.

Дивіться також: Радянські танки ИС-8 "Иосиф Сталин" з’явилися на озброєнні окупаційних підрозділів армії РФ. ВIДЕО

Дивіться: Російські мобілізовані опановують на полігоні радянські танки Т-55 зразка 1958 року: "Бойся вражеский солдат...". ВIДЕО