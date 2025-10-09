УКР
Замангалений "динозавр" радянського ВПК танк Т-62 армії РФ знищений українськими воїнами на Донбасі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український дрон фільмує знищений танк Т-62 із захисним "мангалом".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, танк, серійне виробництво якого розпочалося у 1962 році, був спалений у донецьких степах.

"Черговий знищений "динозавр" на тлі териконів – російський танк Т-62 у намангаленому варіанті, який, схоже, стає основним бойовим танком армії Путіна. Стривайте, а як же Т-14 "Армата" та Т-90М "Прорив"?" - коментує відео автор публікації.

Це ж Т60? точно не нові танки
Аж ніяк не Т-60, бо Т-60 - радянський легкий танк періоду Другої світової війни і має такий вигляд
А це конкретно Т-62, которий "йшов" після Т-54/Т-55.
Я ці танки добре знаю, так як служив в 1976-1978 рр. Саме нове на той час це Т-64, що мені довелося бачити.
Така цікава штука, шо дрони зрівняли т-62, т-90, абрамса, леопарда або *********** меркаву-2. Нема ніякої різниці. Всі вони однаково їздять на гусеницях, мають броню, пуляють з гармати і дохнуть від дронів. Ситуація, де був би танк на танк, коли переваги чи недоліки якогось танка могли би вирішити результат бою, стали майже неможливими. А дрону пофіг шо палити.
Т-62 с "бровями Брежнева", броне накладки по бокам от орудия, если не ошибаюсь доработка конца 70-тых. Т-62 стояли на вооружении части в ГДР где служил мой отец, 1972 год ... если не ошибаюсь их не производят больше 50 ти лет
Так з-за Брежнева по якомусь договору в 70х вивезли тисячі танків Т-62 з ГДР,а потім завезли морем і ЖД Т-72 і інші (в ті часи служив в Бресті в службові обов"язки входило також приймання і відправка в\г на жд.)
Так багато нещасних людей які жили в совку.
