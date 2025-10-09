Замангалений "динозавр" радянського ВПК танк Т-62 армії РФ знищений українськими воїнами на Донбасі. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому український дрон фільмує знищений танк Т-62 із захисним "мангалом".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, танк, серійне виробництво якого розпочалося у 1962 році, був спалений у донецьких степах.
"Черговий знищений "динозавр" на тлі териконів – російський танк Т-62 у намангаленому варіанті, який, схоже, стає основним бойовим танком армії Путіна. Стривайте, а як же Т-14 "Армата" та Т-90М "Прорив"?" - коментує відео автор публікації.
А це конкретно Т-62, которий "йшов" після Т-54/Т-55.
Я ці танки добре знаю, так як служив в 1976-1978 рр. Саме нове на той час це Т-64, що мені довелося бачити.