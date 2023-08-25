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Радянські танки ИС-8 "Иосиф Сталин" з’явилися на озброєнні окупаційних підрозділів армії РФ. ВIДЕО

Російська армія почала знімати з консервації та відправляти на війну в Україну радянські танки ИС-8 "Иосиф Сталин", які вироблялися у середині минулого століття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці у соцмережі журналіст Денис Казанський.

"Російська армія знімає з консервації та відправляє на фронт радянські танки "Иосиф Сталин", які були створені в кінці 1940-х роках. На відеозаписі танк ИС-8 - він же Т-10, який вироблявся з 1954 по 1966", - пише він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Луганщині окупанти озброюються антикварною стрілецькою зброєю 20-го та 19-го століття. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) СРСР (346) Сталін (143) танк (2067) антикваріат (78)


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Топ коментарі
+65
нічого смішного в цьому не бачу!! бо навіть самий гірший танк, теж може вбивати наших, особливо якшо з нього зробити камікадзе!! 😡😡
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25.08.2023 11:39
+27
Це гарна новина: мабуть аналаговнєти 60-80-х років потроху закінчуються, якщо таке привезли!
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25.08.2023 11:35
+27
З "мопедів" та "чмобіків" вже сміялись. Давайте ще з ІС-8 посміємось. Ідіоти. Нашим воїнам, яких вб"ють або зроблять інвалідами на все життя ці танки, та їх рідним буде зовсім не смішно...
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25.08.2023 11:46
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Наша відповідь на це лайно - донат на ЗСУ.

Навіть 50 грн, допомагає.
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25.08.2023 11:49 Відповісти
залізяки їздять і стріляють
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25.08.2023 11:50 Відповісти
Не бачу нічого тут смішного,тому що цього лайна у них дофіга, і воно також може стріляти й вбивати. Це доречі і є їхньою стратегією і тактикою,брати не якістю,а кількістю, а так як цього лайна купу, маяса купу, то гріх не кидати на війну ці консерви, вони і стріляють, при наступі на них витрачаються наші заряди птрк,стріляючи по них виявляються наші позиції і так далі
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25.08.2023 11:52 Відповісти
Та нема їх там купи і дофіга. Декілька сотень. А хороша новина в тому що в нтх бвльш ******* танки вже дефіцит.
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25.08.2023 12:00 Відповісти
Нема там дофіга. А тих що працюють ще менше.
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25.08.2023 12:07 Відповісти
Дайошь Т-34!. Так победим!
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25.08.2023 11:57 Відповісти
так не даром же путлер в курске был недавно ... на поле курской битвы наверное еще есть т-34 .. наверное договаривался , ветеранов собирал .. !!
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26.08.2023 13:26 Відповісти
Война такая, что ИС-8 или Леопард никакой разницы. Средства поражения намного превосходят и самолеты и танки.
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25.08.2023 11:57 Відповісти
Як то їх почали виробляти в кінці 40-х, якщо вони брали участь у війні 1941-1945?
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25.08.2023 11:58 Відповісти
ИС-2 и ИС-3
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25.08.2023 13:00 Відповісти
А нам что? Нам все равно надо тысячи тысячи дронов, которым похер что там по земле ползает, т90 или т34 абсолютно похер. Дроны!
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25.08.2023 11:58 Відповісти
це ті що їхали на параді в Берліні в 1945 .
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25.08.2023 12:01 Відповісти
На параді був ИС-3
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25.08.2023 12:28 Відповісти
Когда появятся супер-вупер танки Т-18? Т-14 уже были...
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25.08.2023 12:03 Відповісти
Как правило, техника с таким сроком хранения, даже если её обслуживали - или не поедет, или клинит, или сломается через 2-3 дня!
А при кацапском пофигизме, скорее случится сразу всё ....
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25.08.2023 12:04 Відповісти
Це ж як х*йло переживає за ублюдків з даунбаса що тягне все що має і не має на фронт
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25.08.2023 12:04 Відповісти
Б&я, скоро можно будет изучать историю вооружения царской россии по экспонатам из музеев.
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25.08.2023 12:07 Відповісти
Т 10 тривалий час використовували в укріп районах як вогневі точки (снаряд і гармата тотожні Акації та гаубиці М 20) зараз УРів немає, то і відправили " на фронт". А цей реліікт просто скинули з платформи з неробочим двигуном.
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25.08.2023 12:08 Відповісти
Ціни на металобрухт обваляться.
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25.08.2023 12:10 Відповісти
Боєць ,який знищить такий рарітєт,
То скаже : --- Що ж ,славна Україна,
Це сюр, це кіно, і це просто піzдець,
Я ****** щас "Йосипа Сталіна"!
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25.08.2023 12:12 Відповісти
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25.08.2023 12:13 Відповісти
але тачка чомусь - нєрузкая?? 🤔🤔
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25.08.2023 12:38 Відповісти
рузка недоїхала,а то трофейна))))
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25.08.2023 14:40 Відповісти
а почему не адольф гитлер?какая разница?
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25.08.2023 12:17 Відповісти
Схоже це відео 2014-2015 рр. Був такий випадок колои лугандони тягали танк знятий з постаменту.
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25.08.2023 12:23 Відповісти
На постаменти здебільшого ставили т-34.
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25.08.2023 12:32 Відповісти
Безумовно, але не завжди.
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25.08.2023 12:42 Відповісти
в тому випадку дебілята ис-3 розштовхали,але так як ствол там був демілітаризований,то катались з дшк))))
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25.08.2023 14:41 Відповісти
Було таке.
Не знаю чим скінчилось,але десь прочитав що черговим "гудком".
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25.08.2023 14:22 Відповісти
Нічого смішного не бачу. Воно броньоване, може їхати та стріляти -- може вбивати наших воїнів.
От коли кацапи застосують кавалерію -- оце вже буде смішно.
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25.08.2023 12:23 Відповісти
Кацапи, коли випускали в перші дні сотні ракет, думали нас налякати і ми приповземо самі в їх концтабір. Не вийшло кацапня? Сьогодні на фронт відправляєте т-62, ИСи, а скоро підуть і т-34. Недовго чекати, коли появляться конніци. Але до цього не дійде, конніци з'являться на території мосековії, бо коли наші прорвуть фронт, кацапи побіжать додому, а там їх будуть вже чекати дагенстанці, чеченці(реальні жителі, а не кадирівці). Давно мріють про свою незалежність татари та інша поневолені народи. А на самому смердячому болоті московії сидить велика жаба і чекає, щоб їм дати цицьки.
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25.08.2023 12:24 Відповісти
Ти вже серед тих, хто фронт прориватиме? Чи прориваєш лише свій просцятий диван?
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25.08.2023 13:15 Відповісти
А навіщо мені проривати фронт, коли для цього нарід 73% вибрав юзіків, колян котлєт, бездумних, кошового-лисого, пікалова, тамбовського вовка, беню, татарова..., а я вже піду на прорив після них.
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25.08.2023 18:28 Відповісти
Прелесно...
Скоро и "царпушка" стане на озброєння, піщалі, кістєня...
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25.08.2023 12:24 Відповісти
Кацапи-абсолютно з'їхавша з глузду пошесть.
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25.08.2023 12:27 Відповісти
На початку 80-х був місяць у Гончарівську (Чернігівська обл.) в бригаді ППО СВ. Через дорогу буквально розташовувався кадрований полк, на озброєнні якого були танки типу ИС-3, у якого характерний ніс "утюгом". Побував в тій частині. Там ціле поле було заставлене такими законсервованими танками. Їх там було до чорта, а скільки точно не знаю. По якомусь графіку ті танки по одному розконсервовували, заводили двигун і робили один круг навколо площадки зберігання. Потім знов заправляли і консервували. Гармата в них була роздільного заряджання, тому скорострільність низькою була. А товста броня для ******** снарядів та ПТУРСів ніяких переваг не дає. Цей, що на відео, крім ежектора на гарматі, один до одного ИС-3.
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25.08.2023 12:31 Відповісти
Ні це саме Т-10 у ИС-3 башта друга і гармата друга, і ИС-3 має призвіще "Щука" саме за рахунок форми ВЛД.
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25.08.2023 12:39 Відповісти
При в'їзді до Зв'ягеля, (колишній Н-Волинський) такий стоїть на постаменті.
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25.08.2023 18:43 Відповісти
Пора Ленина достать из жижи и водрузить на БТР)) А если серьезно - это хорошо, что идёт техническая деградация противника, но как правильно подметили - любое оружие убивает
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25.08.2023 12:38 Відповісти
Мой дед на нем гонял, земля ему пухом. Епт, а там хоть GPS есть?
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25.08.2023 12:38 Відповісти
нехай вже т-18 у бій пускають. для ******** маневреної війни - саме то.
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25.08.2023 12:39 Відповісти
Досить ефективна річ в обороні. Зариваєте його в землю, по боках ще накидаєте грунту чи будівельний ліс, навколо нариваєте мережу окопів і підсилений гарматою опорний пункту готовий.
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25.08.2023 12:39 Відповісти
Хитрий Африканський Лис підтвердив би.

(Він, здається, заривав Pz IV і Pz III, і була досить ефективна зброя захисту. Якщо не помиляюся...)
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25.08.2023 12:54 Відповісти
Так... Ви праві. Потім цю техніку перейняли і "савєти". Німці в конці ІІ Світової часто використовували вже в самій Німеччині такі моменти, оскільки не вистачало потужностей на ремонт важкої техніки, то з танків робили ось саме такі невеликі укріплені пункти. Зачасту часто використовували тільки стаціонарний кулемен у башті. Так, це вже не рятувало від розгрому та тотального відступу, але таким чином вигравали час і наносили досить суттєві втрати савєтам. Здається північні корейці теж часто використовували радянські танки для створення таких опорних пунктів. І от у 2023 році ми бачимо старі радянські танки. Я не думаю, що їх будуть використовувати для наступальних чи моневрених операцій. Скоріш за все ними підсилять оборону укріпрайонів і не виключено, що саме методом полузакопування от цих танків на вигідних для ведення вогню позиціях. Доречі т55 і т54 можна використовувати для ведення вогню із закритих позицій не висовуючись на безпосередню лінію зіткнення. Так, це не дуже ефективно з точки зору чіткості пострілу. Але, якщо це робити групами, то ефективність зростає. У будь якому випадку, зброя яка стріляє може вбити.
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25.08.2023 13:49 Відповісти
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25.08.2023 12:49 Відповісти
А це каПСЬКI гiвнольоти - анал-огов гавну нєту:
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25.08.2023 13:02 Відповісти
Вот так кувалдой и завалили пригожинский ероплан!
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25.08.2023 13:05 Відповісти
Мотигой, скрєпной 🤣
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25.08.2023 14:26 Відповісти
Оце як раз реальне майбутнє їх вкс.
Машин немає, підготованих пілоток немає, "сралінскіє соколи" рулят
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25.08.2023 13:42 Відповісти
схоже на наш нахрюк як казала фсбешна гнида, це давнє відео з ордло напевне
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25.08.2023 13:12 Відповісти
Думаю причина не у відсутності ******** танків у кацапів(бо в них моделей Т-80/72/62 ну дуже багато), а в снарядах до них, тому і беруть музейні експонати, щоб використовувати 122 мм снаряди.
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25.08.2023 13:35 Відповісти
Оце я розумію: аналоГовнєт!
Ще рік і на фронті з'явиться волога мрія маршала тухлачеського-кулеметна танкетка "ленінець"
Перший радянський псевдотанк і назва така дебільно-поетична
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25.08.2023 13:39 Відповісти
Радянські танки ИС-8 "Иосиф Сталин" з'явилися на озброєнні окупаційних підрозділів армії РФ Джерело:

Ну і гарненько, в них навіть активної броні немає - пробиваються РПГ 7 на раз.
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25.08.2023 14:27 Відповісти
Вони ще останій резерв не використали!
Бронєвік з якого лисий Вова-1 речуху видав!
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25.08.2023 14:31 Відповісти
ИС-8 ,это Тяжелый танк Т-10 древнее создание
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25.08.2023 14:33 Відповісти
Что ж, ждём 'легендарные' т34, а там учёт танки Рено подтянутся. Но патерь у кацапа нет, конечно
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25.08.2023 14:38 Відповісти
Це ше не кінець, кінець буде коли появиться ***** на бронєвіке. АРХ М
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25.08.2023 15:01 Відповісти
Шо такое РАЙ ЛЮДЕЙ(БОЖИЙ) - СТАБИЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ПРОГРЕССА. Шо такое ггай коммунистический? Енто "взлет, застой, развал с падением". Шо такое ггай *****? Ну енто пгиблизительно то же, что с самолєтом Пггигожина, только еще кгуче. ВСЕМУ ЕСТЬ ПРИЧИНЫ И ЗАКОНЫ.... Агов, КИТАЙ: - ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ - ЗАКОН(БОГ) СКАЗАЛ, за тобой еще вареница. АРХ М
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25.08.2023 15:09 Відповісти
С ними случится то же самое: )

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25.08.2023 15:11 Відповісти
Тем, кому ***** доходит: - БОГ РАБОТАЕТ С ЛЮДЬМИ И С ЛЮДЬМИ БОГОПОДОБНЫМИ, ниже сказано: - праведник совершивший преступление(превратившийся в скотину или зверя) перестает быть таковым(БОГ говорит что скотину и зверя ХЛЕБОМ ОН НЕ КОРМИТ). Кто не веггит - учит ЗАКОН и смотрит мир джунглей, моно и зоопарки(в смысле тюряги). АРХ М
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25.08.2023 15:19 Відповісти
Ну и всем, кто туго думает... ЗАКОН моно пытаться перебить ****, ломом, ядреной бомбой, но ОН(И БОГ) будет стоять и говорить: "НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К МЕРТВЕЧИНЕ!". Египет: - СОБЛАЗНИВШИСЬ КРАСИВЫМ ГРОБОМ ОСИРИС ПОГИБ, был Сетом разрублен на части и разбросан по миру(мощи). Вы когда нибудь смотрели в инете сколько в мире "красивых гробов"=мавзолеи и сколько мощей периода развития человечества видом "скотина" - от Ноя до Стены ноя(плача, нытья, хныканья, соплей,.....)? Посмотрите и вам буде понятна следующая центурия М.Настрадамуса: "Голод, который часто обходит, становится всеобщим....". АРХ М
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25.08.2023 15:32 Відповісти
Танк Адольф путлер
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25.08.2023 15:41 Відповісти
Не треба Т-10М недооцінювати, це останній серійний важкий танк, до переходу на "основний". Має потужну броню, напівавтоматичну КП, напівавтомат заряджання, один з найефективніших стабілізаторів 122мм гармати"Ливень"
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25.08.2023 15:43 Відповісти
Харашо раньше дєлалі - на вєка
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25.08.2023 18:08 Відповісти
Наша відповідь - посилення мобілізації. https://censor.net/ua/news/3439645/*****************************************************
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25.08.2023 18:15 Відповісти
Осталось теперь броневик снять с консервации и членина призвать на него. Стесняюсь спросить, мол в запасе есть иеще конница с шашками наголо?
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25.08.2023 20:10 Відповісти
понятно шо древний, понятно шо не рассчитан противодействовать камулям, но жахнуть может поэтому истерики катать по этому поводу не стоит, нам то выкотить вообще нечего
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25.08.2023 22:22 Відповісти
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