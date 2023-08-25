Радянські танки ИС-8 "Иосиф Сталин" з’явилися на озброєнні окупаційних підрозділів армії РФ. ВIДЕО

Російська армія почала знімати з консервації та відправляти на війну в Україну радянські танки ИС-8 "Иосиф Сталин", які вироблялися у середині минулого століття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці у соцмережі журналіст Денис Казанський.

"Російська армія знімає з консервації та відправляє на фронт радянські танки "Иосиф Сталин", які були створені в кінці 1940-х роках. На відеозаписі танк ИС-8 - він же Т-10, який вироблявся з 1954 по 1966", - пише він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Луганщині окупанти озброюються антикварною стрілецькою зброєю 20-го та 19-го століття. ВIДЕО