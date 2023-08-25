Радянські танки ИС-8 "Иосиф Сталин" з’явилися на озброєнні окупаційних підрозділів армії РФ. ВIДЕО
Російська армія почала знімати з консервації та відправляти на війну в Україну радянські танки ИС-8 "Иосиф Сталин", які вироблялися у середині минулого століття.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці у соцмережі журналіст Денис Казанський.
"Російська армія знімає з консервації та відправляє на фронт радянські танки "Иосиф Сталин", які були створені в кінці 1940-х роках. На відеозаписі танк ИС-8 - він же Т-10, який вироблявся з 1954 по 1966", - пише він.
Топ коментарі
+65 Roman Romal
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+27 mrSmith
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показати весь коментар25.08.2023 11:46
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Навіть 50 грн, допомагає.
А при кацапском пофигизме, скорее случится сразу всё ....
То скаже : --- Що ж ,славна Україна,
Це сюр, це кіно, і це просто піzдець,
Я ****** щас "Йосипа Сталіна"!
Не знаю чим скінчилось,але десь прочитав що черговим "гудком".
От коли кацапи застосують кавалерію -- оце вже буде смішно.
Скоро и "царпушка" стане на озброєння, піщалі, кістєня...
(Він, здається, заривав Pz IV і Pz III, і була досить ефективна зброя захисту. Якщо не помиляюся...)
Машин немає, підготованих пілоток немає, "сралінскіє соколи" рулят
Ще рік і на фронті з'явиться волога мрія маршала тухлачеського-кулеметна танкетка "ленінець"
Перший радянський псевдотанк і назва така дебільно-поетична
Ну і гарненько, в них навіть активної броні немає - пробиваються РПГ 7 на раз.
Бронєвік з якого лисий Вова-1 речуху видав!