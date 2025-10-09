Замангаленный "динозавр" советского ВПК танк Т-62 армии РФ уничтожен украинскими воинами на Донбассе. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский дрон снимает уничтоженный танк Т-62 с защитным "мангалом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, танк, серийное производство которого началось в 1962 году, был сожжен в донецких степях.

"Очередной уничтоженный "динозавр" на фоне терриконов - российский танк Т-62 в намангаленном варианте, который, похоже, становится основным боевым танком армии Путина. Подождите, а как же Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв"?" - комментирует видео автор публикации.

