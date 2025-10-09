РУС
Замангаленный "динозавр" советского ВПК танк Т-62 армии РФ уничтожен украинскими воинами на Донбассе. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский дрон снимает уничтоженный танк Т-62 с защитным "мангалом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, танк, серийное производство которого началось в 1962 году, был сожжен в донецких степях.

"Очередной уничтоженный "динозавр" на фоне терриконов - российский танк Т-62 в намангаленном варианте, который, похоже, становится основным боевым танком армии Путина. Подождите, а как же Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв"?" - комментирует видео автор публикации.

Смотрите также: Советские танки ИС-8 "Иосиф Сталин" появились на вооружении оккупационных подразделений армии РФ. ВИДЕО

Смотрите: Российские мобилизованные осваивают на полигоне советские танки Т-55 образца 1958 года: "Бойся вражеский солдат...". ВИДЕО

Це ж Т60? точно не нові танки
09.10.2025 11:07 Ответить
Аж ніяк не Т-60, бо Т-60 - радянський легкий танк періоду Другої світової війни і має такий вигляд
А це конкретно Т-62, которий "йшов" після Т-54/Т-55.
Я ці танки добре знаю, так як служив в 1976-1978 рр. Саме нове на той час це Т-64, що мені довелося бачити.
09.10.2025 12:09 Ответить
Така цікава штука, шо дрони зрівняли т-62, т-90, абрамса, леопарда або *********** меркаву-2. Нема ніякої різниці. Всі вони однаково їздять на гусеницях, мають броню, пуляють з гармати і дохнуть від дронів. Ситуація, де був би танк на танк, коли переваги чи недоліки якогось танка могли би вирішити результат бою, стали майже неможливими. А дрону пофіг шо палити.
09.10.2025 11:09 Ответить
Т-62 с "бровями Брежнева", броне накладки по бокам от орудия, если не ошибаюсь доработка конца 70-тых. Т-62 стояли на вооружении части в ГДР где служил мой отец, 1972 год ... если не ошибаюсь их не производят больше 50 ти лет
09.10.2025 11:30 Ответить
Так з-за Брежнева по якомусь договору в 70х вивезли тисячі танків Т-62 з ГДР,а потім завезли морем і ЖД Т-72 і інші (в ті часи служив в Бресті в службові обов"язки входило також приймання і відправка в\г на жд.)
09.10.2025 12:13 Ответить
 
 