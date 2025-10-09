Замангаленный "динозавр" советского ВПК танк Т-62 армии РФ уничтожен украинскими воинами на Донбассе. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский дрон снимает уничтоженный танк Т-62 с защитным "мангалом".
Как сообщает Цензор.НЕТ, танк, серийное производство которого началось в 1962 году, был сожжен в донецких степях.
"Очередной уничтоженный "динозавр" на фоне терриконов - российский танк Т-62 в намангаленном варианте, который, похоже, становится основным боевым танком армии Путина. Подождите, а как же Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв"?" - комментирует видео автор публикации.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А це конкретно Т-62, которий "йшов" після Т-54/Т-55.
Я ці танки добре знаю, так як служив в 1976-1978 рр. Саме нове на той час це Т-64, що мені довелося бачити.