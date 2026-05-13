Операторы СБС подразделения "Феникс" сбили один из самых дорогих беспилотников РФ — "Мерлин-ВР". ВИДЕО

Операторы группировки Сил беспилотных систем уничтожили редкий и один из самых дорогих российских беспилотников — "Мерлин-ВР" — на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведывательный БПЛА был сбит пилотами пограничного подразделения "Феникс".

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Подробности о российском БПЛА "Мерлин-ВР"

"Мерлин-ВР" был представлен российским Научно-исследовательским институтом современных телекоммуникационных технологий в 2021 году и считается довольно редкой целью.

По открытым данным, стоимость комплекса может превышать $300 тысяч.

Беспилотник предназначен для ведения воздушной разведки в автоматическом и полуавтоматическом режимах, а также для обнаружения позиций, корректировки огня и наблюдения за перемещением сил и техники.

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