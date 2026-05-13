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Десантники 77-ї бригади знищили танк, артилерію, "Шахеди" та піхоту окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Десантники 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України продовжують знищувати противника на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, щоденна бойова робота українських захисників включає ліквідацію живої сили ворога, ураження техніки, засобів зв’язку та розвідки.

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Окрему увагу підрозділи приділяють ворожим ударним БпЛА типу "Шахед" під час масованих атак противника.

Розвідка, FPV-дрони, артилерія та суміжні підрозділи працюють у тісній взаємодії, не залишаючи противнику можливості безкарно діяти на напрямку.

Зокрема на кадрах знищено:

  • автомобільну техніку;
  • мототехніку;
  • укриття ворога;
  • антени;
  • артилерію;
  • танк;
  • БпЛА "Шахед";
  • російську піхоту.

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Автор: 

армія рф (22137) знищення (10872) артилерія (951) ДШВ Десантно-штурмові війська (515) дрони (8684) 77 ОАБ (68) Шахед (2433) Харківська область (3114) Куп’янський район (787) Куп’янськ (1144)
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