РФ посилює тиск на Куп’янськ із півночі, але ефективність наступу знижується, - Трегубов
Окупанти намагаються посилити тиск на Куп’янськ, але не досягають очікуваних результатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
"Росіяни намагаються продавити Куп'янськ з півночі, тиснути на нього через Голубівку, просто тепер з меншою ефективністю, ніж вони могли сподіватися до цього. Ситуація в цьому плані залишається сталою, просто ефективність падає", - зазначив Трегубов.
За його словами, російські війська досі мають незначні групи безпосередньо у Куп’янську та продовжують спроби тиску на місто з північного напрямку.
"Вони визначили собі в обіцянках, доповідях, що є просування на певному напрямку, і якщо його навіть насправді немає, просто намагаються його демонструвати, хоча б переміщенням військ", - зазначив речник.
Російські заяви про ситуацію на Харківщині не відповідають реальності
Трегубов заявив, що подібна ситуація спостерігається по всій Харківщині.
За його словами, російські карти та публічні заяви часто суттєво викривлюють реальну обстановку на Лиманському, Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках. Він наголосив, що інформація, яку поширює ворог, нерідко не відповідає фактичному положенню справ на фронті.
