РФ применяет волновые штурмы на Гуляйпольском направлении, но продвижения нет, - Силы обороны

Российские войска перебрасывают новые силы и применяют тактику волновых атак на Гуляйпольском направлении, однако успехов не добиваются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Противник пытается обезопасить собственную логистику, пути получения пополнения, подкрепления, но Силы обороны наносят удары по этой вражеской логистике, однако ротации у врага происходят. Определенное количество подразделений, понесших потери во время штурмовых действий, выводятся на различные полигоны для восстановления", - отметил пресс-секретарь.

РФ перебрасывает новые силы

По словам Волошина, российское командование недавно ввело на Гуляйпольском направлении новую группировку сил, поскольку предыдущие штурмовые подразделения потеряли боеспособность.

Он отметил, что сейчас оккупанты продолжают перебрасывать дополнительные силы и применяют тактику волновых штурмов высокой интенсивности.

"Это одна из тактик врага - штурмовые действия высокой интенсивности, когда волна следует за волной, и такой темп иногда дает врагу определенное продвижение", - пояснил Волошин.

В то же время он подчеркнул, что на трех запорожских направлениях российские войска в последнее время не имеют продвижений. Кроме того, Силы обороны Украины остановили продвижение российской 5-й армии.

"Сейчас никаких успехов у врага здесь нет", - подчеркнул спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ активизировала штурмы на Ореховском направлении, пытаясь продвинуться к Запорожью, - Силы обороны