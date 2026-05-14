РФ застосовує хвильові штурми на Гуляйпільському напрямку, але просувань немає, - Сили оборони

Російські війська перекидають нові сили та використовують тактику хвильових штурмів на Гуляйпільському напрямку, однак успіхів не мають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Сили оборони півдня Владислав Волошин.

"Противник намагається убезпечити власну логістику, шляхи отримання поповнення, підкріплення, але Сили оборони завдають ударів по цій ворожій логістиці, проте ротації у ворога відбуваються. Певна кількість підрозділів, які зазнали втрат під час штурмових дій, виводяться на різні полігони на відновлення", - зазначив речник.

РФ перекидає нові сили

За словами Волошина, російське командування нещодавно ввело на Гуляйпільському напрямку нове угруповання сил, оскільки попередні штурмові підрозділи втратили боєздатність.

Він зазначив, що нині окупанти продовжують перекидати додаткові сили та застосовують тактику хвильових штурмів високої інтенсивності.

"Це одна з тактик ворога - штурмові дії високої інтенсивності, коли хвиля йде за хвилею, і такий темп інколи дає певні просування ворогу", - пояснив Волошин.

Водночас він наголосив, що на трьох запорізьких напрямках російські війська останнім часом не мають просувань. Крім того, Сили оборони України зупинили просування російської 5-ї армії.

"Зараз жодних успіхів ворог тут не має", - наголосив речник.

