РЛС "Ястреб", ЗРК "Тор" и другие объекты рашистов поразили Силы обороны, - Генштаб

13 мая и в ночь на 14 мая Силы обороны нанесли удары по ряду объектов российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, в районе Старого Оскола поражен зенитный ракетный комплекс "Тор" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Ястреб" в районе Новоселовки Белгородской области РФ.

"Поражен мобильный комплекс связи "Редут-2УС" в районе Фроловского в Донецкой области, а также узел связи противника в Конских Раздорах Запорожской области", - говорится в сообщении.

Под ударом Сил обороны - также склад материально-технических средств противника в Перевальном на ВОТ АР Крым и ремонтное подразделение противника в Громовке Херсонской области.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что Украина за полгода увеличила количество уничтоженных российских систем ПВО.

