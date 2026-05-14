РЛС "Ястреб", ЗРК "Тор" и другие объекты рашистов поразили Силы обороны, - Генштаб
13 мая и в ночь на 14 мая Силы обороны нанесли удары по ряду объектов российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, в районе Старого Оскола поражен зенитный ракетный комплекс "Тор" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Ястреб" в районе Новоселовки Белгородской области РФ.
"Поражен мобильный комплекс связи "Редут-2УС" в районе Фроловского в Донецкой области, а также узел связи противника в Конских Раздорах Запорожской области", - говорится в сообщении.
Под ударом Сил обороны - также склад материально-технических средств противника в Перевальном на ВОТ АР Крым и ремонтное подразделение противника в Громовке Херсонской области.
Что предшествовало?
