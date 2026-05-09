954

"Призраки" ГУР в апреле поразили РЛС, РЭБ, авиаангары и нефтебазу оккупантов в Крыму. ВИДЕО

Спецназовцы ГУР МО Украины "Призраки" нанесли удары по ряду военных объектов противника на территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время операции в апреле 2026 года разведчики нанесли удары по критически важным составляющим российской военной инфраструктуры.

В результате было уничтожено:

  • пункт связи и питания ретранслятора БПЛА "Герань/Гербера";
  • РЛС "Подлет-К1";
  • БРЛС МР-231-3 "Вайгач";
  • пост ОЭР, МР-231, МСУ "Сервал", средства РЭБ и РЭР;
  • БРЛС "Балтика-Б";
  • станцию РЭБ и системы наблюдения ЧФ РФ;
  • ангар-укрытие самолета Су-24;
  • резервуар нефтепродуктов на нефтебазе компании ATAN;
  • ангар-укрытие самолета Су-30;
  • лабораторию РЭР на крыше штабного здания ЧФ РФ.

Кадры боевой работы опубликованы в Telegram-канале ГУР МО Украины.

