"Призраки" ГУР в апреле поразили РЛС, РЭБ, авиаангары и нефтебазу оккупантов в Крыму. ВИДЕО
Спецназовцы ГУР МО Украины "Призраки" нанесли удары по ряду военных объектов противника на территории временно оккупированного Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время операции в апреле 2026 года разведчики нанесли удары по критически важным составляющим российской военной инфраструктуры.
В результате было уничтожено:
- пункт связи и питания ретранслятора БПЛА "Герань/Гербера";
- РЛС "Подлет-К1";
- БРЛС МР-231-3 "Вайгач";
- пост ОЭР, МР-231, МСУ "Сервал", средства РЭБ и РЭР;
- БРЛС "Балтика-Б";
- станцию РЭБ и системы наблюдения ЧФ РФ;
- ангар-укрытие самолета Су-24;
- резервуар нефтепродуктов на нефтебазе компании ATAN;
- ангар-укрытие самолета Су-30;
- лабораторию РЭР на крыше штабного здания ЧФ РФ.
Кадры боевой работы опубликованы в Telegram-канале ГУР МО Украины.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що вразили сьогодні вночі?