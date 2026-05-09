УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7937 відвідувачів онлайн
Новини Відео РЕБ Знищення російської техніки Удари по Криму Спецоперації ГУР
1 081 1

"Примари" ГУР у квітні уразили РЛС, РЕБ, авіаангари та нафтобазу окупантів у Криму. ВIДЕО

Спецпризначенці ГУР МО України "Примари" уразили низку військових об’єктів противника на території тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час операції у квітні 2026 року розвідники завдали ударів по критично важливих складових російської військової інфраструктури.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У результаті було знищено:

  • пункт комунікації та живлення ретранслятора БпЛА "Гєрань/Гербера";
  • РЛС "Подльот-К1";
  • БРЛС МР-231-3 "Вайгач";
  • пост ОЕР, МР-231, МСУ "Сервал", засоби РЕБ та РЕР;
  • БРЛС "Балтика-Б";
  • станцію РЕБ та системи спостереження ЧФ РФ;
  • ангар-укриття літака Су-24;
  • резервуар нафтопродуктів на нафтобазі компанії ATAN;
  • ангар-укриття літака Су-30;
  • РЕР-лабораторію на даху штабної будівлі ЧФ РФ.

Кадри бойової роботи опубліковані у телеграм-каналі ГУР МО України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти підрозділу "СТРІКС" знищили 10 російських БпЛА "Молнія". ВIДЕО

Дивіться також: Дрон-камікадзе поцілив у місце дислокації окупантів на Донеччині: "Только что был прилет! Один "триста" у нас, один "двести". ВIДЕО

Автор: 

Крим (14070) РЛС (111) спецпризначенці (248) знищення (10083) дрони (8067) ГУР (869) РЕБ (247)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Квітень вже тиждень як минув!
Що вразили сьогодні вночі?
показати весь коментар
09.05.2026 11:15 Відповісти
 
 