"Примари" ГУР у квітні уразили РЛС, РЕБ, авіаангари та нафтобазу окупантів у Криму. ВIДЕО
Спецпризначенці ГУР МО України "Примари" уразили низку військових об’єктів противника на території тимчасово окупованого Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час операції у квітні 2026 року розвідники завдали ударів по критично важливих складових російської військової інфраструктури.
У результаті було знищено:
- пункт комунікації та живлення ретранслятора БпЛА "Гєрань/Гербера";
- РЛС "Подльот-К1";
- БРЛС МР-231-3 "Вайгач";
- пост ОЕР, МР-231, МСУ "Сервал", засоби РЕБ та РЕР;
- БРЛС "Балтика-Б";
- станцію РЕБ та системи спостереження ЧФ РФ;
- ангар-укриття літака Су-24;
- резервуар нафтопродуктів на нафтобазі компанії ATAN;
- ангар-укриття літака Су-30;
- РЕР-лабораторію на даху штабної будівлі ЧФ РФ.
Кадри бойової роботи опубліковані у телеграм-каналі ГУР МО України.
