Дрон-камікадзе поцілив у місце дислокації окупантів на Донеччині: "Только что был прилет! Один "триста" у нас, один "двести". ВIДЕО

Українські захисники продовжують нищити ворога у місцях його зосередження на одній із найгарячіших ділянок фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори безпілотників виявили та атакували пункт дислокації російських підрозділів на Покровському напрямку (Донецька область). Завдяки точному влучанню дрона по місцю розташування особового складу, окупанти зазнали миттєвих втрат.

"Только что был прилет! Один "триста" у нас, один "двести", - каже уцілілий росіянин на відеозаписі опублікованому у соцмережах.

