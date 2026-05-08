Дрон-камікадзе поцілив у місце дислокації окупантів на Донеччині: "Только что был прилет! Один "триста" у нас, один "двести". ВIДЕО
Українські захисники продовжують нищити ворога у місцях його зосередження на одній із найгарячіших ділянок фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори безпілотників виявили та атакували пункт дислокації російських підрозділів на Покровському напрямку (Донецька область). Завдяки точному влучанню дрона по місцю розташування особового складу, окупанти зазнали миттєвих втрат.
"Только что был прилет! Один "триста" у нас, один "двести", - каже уцілілий росіянин на відеозаписі опублікованому у соцмережах.
Топ коментарі
+10 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.05.2026 09:52 Відповісти Посилання
+6 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар08.05.2026 09:49 Відповісти Посилання
+6 Вячеслав Crane
показати весь коментар08.05.2026 09:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По моему все нормально - все на своих местах