Дрон загнав окупанта до вуличної вбиральні і ліквідував його. ВIДЕО
Символічний фінал для загарбника зафіксували українські захисники на південній ділянці фронту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Запорізькому напрямку оператори дронів 1-го окремого штурмового полку виявили та ліквідували російського окупанта у вкрай несподіваному місці.
На оприлюднених кадрах видно, як російський військовий, намагаючись врятуватися від українського безпілотника, вирішив сховатися у вуличній вбиральні. Проте професійна робота оператора не залишила ворогу шансів: дрон-камікадзе точно поцілив у споруду.
Пророча для ****** реальність!! Таких орків, уже майже 2.000.000 туш, в Україні, з 2014 року!!! На то він і ******* день!