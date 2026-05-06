Дрон загнав окупанта до вуличної вбиральні і ліквідував його. ВIДЕО

Символічний фінал для загарбника зафіксували українські захисники на південній ділянці фронту. Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Запорізькому напрямку оператори дронів 1-го окремого штурмового полку виявили та ліквідували російського окупанта у вкрай несподіваному місці.

На оприлюднених кадрах видно, як російський військовий, намагаючись врятуватися від українського безпілотника, вирішив сховатися у вуличній вбиральні. Проте професійна робота оператора не залишила ворогу шансів: дрон-камікадзе точно поцілив у споруду.

