Дрон загнал оккупанта в уличную уборную и ликвидировал его. ВИДЕО
Украинские защитники зафиксировали символический финал для захватчика на южном участке фронта. Как сообщает Цензор.НЕТ, на Запорожском направлении операторы дронов 1-го отдельного штурмового полка обнаружили и уничтожили российского оккупанта в совершенно неожиданном месте.
На обнародованных кадрах видно, как российский военный, пытаясь спастись от украинского беспилотника, решил спрятаться в уличной уборной. Однако профессиональная работа оператора не оставила врагу шансов: дрон-камикадзе точно попал в сооружение.
Пророча для ****** реальність!! Таких орків, уже майже 2.000.000 туш, в Україні, з 2014 року!!! На то він і ******* день!