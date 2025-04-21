Оккупант залез в дерьмо через дырку сельского нужника после сбрасывания с украинского дрона. ВИДЕО
Оператор украинского дрона заставил оккупанта, который прятался в сельском нужнике, лезть через дыру в дерьмо, чтобы избежать новых сбрасываний.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись этого курьезного момента опубликована в соцсетях. Удалось ли оккупанту таким образом выжить, по записи не понятно.
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фарбамигівнюками ...
Треба дипломатично, - "у нароcію"!
Руzzкій дух, однако!
Аляска, Оклахома, Арізона....
але навіть там бочка з водою, як є можливість то і теплою, і ні то і в холодну зануритися...
налєво пойдьошь - голову сложішь
направо пойдошь - коня потєряєшь
прямо пойдьошь - в нужду попадьошь