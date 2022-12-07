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Лавров поскаржився на спільні для жінок і чоловіків шведські туалети: "Вы себе даже не представляете, насколько это не по-людски". ВIДЕО

Очільник російського МЗС Сергій Лавров на "Примаковских чтениях" поскаржився росіянам на шведські туалети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лавров розповів, що у Швеції немає розподілу туалетів на чоловічі та жіночі.

"Вы себе даже не представляете, насколько это не по-людски", - резюмував він.

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Автор: 

Лавров Сергій (1581) мародерство (339) туалет (50) Швеція (955)


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Топ коментарі
+70
В кацапських дєрєвнях ваапше всі сруть в одну дірку )))
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07.12.2022 16:03
+52
то ли дело на раше-параше...комфорт и никакого гендерного вопроса...

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07.12.2022 16:09
+41
Ну да... лошадь хотела посрать как обычно, где попало. Да Лавруша? Овес был просроченый?
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07.12.2022 16:05
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А ще шпІлі-вілі в суто чоловічій компанії.
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07.12.2022 17:26 Відповісти
Все что вынес " главный дипломат рабсеи " от посещения Щвеции. Насколько же убог и лавров и сама засрашка , слушая эту дичь.
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07.12.2022 17:29 Відповісти
Не "імі" - НИМИ!
Забувати треба ґовар па/рашний!
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07.12.2022 21:30 Відповісти
Та не треба вереску,шановний!!Зараз виправлю....І відійди,бо за ґовара парашного - вдарю,і обіцяю боляче....
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07.12.2022 22:44 Відповісти
Воно скаржиться, що там людські туалети і коняці туди зайти неможливо.
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07.12.2022 17:39 Відповісти
Туалеты там не общие, а индивидуальные
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07.12.2022 17:46 Відповісти
Боже!!!! Срам то який.
Ніколи не був в Швеції, тепер точно не поїду.
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07.12.2022 18:00 Відповісти
Все расияни должны как ***** иметь при себе чемоданчик, срать только в него, на зависть всяким Шведам !!!
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07.12.2022 18:05 Відповісти
КОНЬ ГОВОРИТ НЕ ПО ЛЮДСКИ !)
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07.12.2022 18:06 Відповісти
а в чемоданчик як ***** слабо???
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07.12.2022 18:10 Відповісти
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08.12.2022 02:12 Відповісти
Взагалі-то в більшості київських кафе один спільний туалет для всіх - і так завжди було
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07.12.2022 18:10 Відповісти
в рашке поссать на детской площадке перед женщмнами и детьми вообще норма....
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07.12.2022 18:20 Відповісти
і в електричці вміють
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08.12.2022 09:14 Відповісти
интересно когда этот чувырла последний раз был в общественном туалете? кстати ему еще не рассказали что в европе мужчины и женщины ходят вместе в баню, абсолютно голыми...это ж не по-людски))
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07.12.2022 18:23 Відповісти
элитный кацапский людоед, с застрявшим в зубах человеческим мясом, осуждает то, что свободные люди не обращают внимания на беснование его дикой Орды, недавно спустившейся с деревьев, и предпочитают молоко, овощи и фрукты
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07.12.2022 18:46 Відповісти
В самолётах тоже общие туалеты и что?
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07.12.2022 18:55 Відповісти
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07.12.2022 18:57 Відповісти
Космічний ліфт відривається від землі
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08.12.2022 00:15 Відповісти
Извращенец, это мелочи по сравнению с тем что вы фашисты творите
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07.12.2022 19:22 Відповісти
кляті шведи, скаженому меріну вже і посрати нема де
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07.12.2022 19:33 Відповісти
Унітазна армія розглагольствує про Европу..
а у мордорі немає зручностей в будинках,немає стіралок,холодильників,ван...
Чому ми повинні слухати оцей бред...
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07.12.2022 19:52 Відповісти
А срать в чемодан - нормально?
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07.12.2022 20:40 Відповісти
Лавровий кінь просто заздрить, що у нього взагалі немає туалету - сере_депопало,сере_дехоче,сере_колихоче!
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07.12.2022 20:42 Відповісти
А то что туалет не для коня , его это не смутило
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07.12.2022 20:46 Відповісти
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08.12.2022 02:14 Відповісти
Незручність лише одна: при розділенні туалетів на мажамські і жентльменські, черга буде лише в одному з них, коли спільний - черга буде завжди у всіх )))
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07.12.2022 20:48 Відповісти
На самом деле , да в Совке тема туалетов была всегда больная . В нормальных странах , во первых его легко найти в любом месте , везде пустят , во вторых они бесплатные , и в третьих стерильно чистые . Если театр начинается с вешалки , то Запад с нормальных туалетов
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07.12.2022 21:06 Відповісти
ну как сказать бесплатные. В пшемысле на вокзале платные. Приехал с Украины,и плати злотыми. Нету злотых - твоя проблема
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07.12.2022 22:30 Відповісти
Єто 20-м веке бьіло. Сейчас театр на вешалке заканчивается. Причем в трех смьіслах слова "вешалка". А может и более чем в пяти.
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07.12.2022 23:30 Відповісти
як не сумно, але в Києві зараз туалетів меньше суспільних, аніж у совку(
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08.12.2022 09:16 Відповісти
Вот и готов Casus Belli!
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07.12.2022 21:28 Відповісти
Параша з діркою - вот палюдскі
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07.12.2022 23:47 Відповісти
Краткость сестра таланта.

Заголовок статьи:

"Лавров и сортир"
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08.12.2022 00:27 Відповісти
Отличный повод чтоб начать где-то ещё одну маленькую-победоносную войнушку. В этот раз за раздельные общественные туалеты.
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08.12.2022 00:54 Відповісти
Лавров взагалі здохне від шока якщо йому показати що в нас жінки ще купують от такий девайс, і користуються пісуаром поруч з чоловіками.

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08.12.2022 01:40 Відповісти
Циничные выродки и мрази..говорят что то про по-людски...
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08.12.2022 02:16 Відповісти
Мабуть коняка полізла у туалет для людей з обмеженими можливостями та сімей з дітьми. Яке воно нерозвинуте
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08.12.2022 02:36 Відповісти
100%
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08.12.2022 03:02 Відповісти
наскільки ж москалі відсталі люди, якщо навіть аж цілий міністр несе таку ПОВНУ єресь!

Наприклад, в сша дуже і ДУЖЕ багато малих ресторанів чи магазинів мають тільки один спільний туалет абсолютно для ВСІХ - жінок, чоловіків, дітей чи навіть інвалідів, в який ти просто заходиш ОДИН І ЗАКРИВАЄШСЯ НА ЗАМОК ЗСЕРЕДИНИ! І це абсолютно нікого ніколи не напружувало серед більше ніж 300 млн. населення!
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08.12.2022 04:36 Відповісти
Мой вопрос тупой и плоский:- Что курил Корней Чуковский???? )))
Долго-долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушеными грибами
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08.12.2022 06:32 Відповісти
Мовчав би вже про туалети... у відро та й з вікна...знаємо, бачили
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08.12.2022 06:58 Відповісти
так там же окремі закриті кабінки. а лавров-калантарян думав, що як на росії - ряд засраних дирок в підлогі )))
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08.12.2022 09:39 Відповісти
Довбануте, він мабуть думає, що там туалети як на рашці з толчками без перегородок на 10 свинособак одразу 😆
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08.12.2022 15:14 Відповісти
і шо в ітозі довелося ссати в штани?
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09.12.2022 09:19 Відповісти
Врет лавров как сивый мерин. Обычные раздельные туалеты в Швеции везде: в кафешках, музеях, на АЗС и т.д Была в Швеции, так что сама это видела стопроцентно. Может где-то, случайно один такой попался, но это исключение из правил.
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07.02.2023 15:23 Відповісти
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