Лавров поскаржився на спільні для жінок і чоловіків шведські туалети: "Вы себе даже не представляете, насколько это не по-людски". ВIДЕО
Очільник російського МЗС Сергій Лавров на "Примаковских чтениях" поскаржився росіянам на шведські туалети.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лавров розповів, що у Швеції немає розподілу туалетів на чоловічі та жіночі.
"Вы себе даже не представляете, насколько это не по-людски", - резюмував він.
Топ коментарі
+70 Скул Бас
показати весь коментар07.12.2022 16:03
+52 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар07.12.2022 16:09
+41 Вадим Думи
показати весь коментар07.12.2022 16:05
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Забувати треба ґовар па/рашний!
Ніколи не був в Швеції, тепер точно не поїду.
а у мордорі немає зручностей в будинках,немає стіралок,холодильників,ван...
Чому ми повинні слухати оцей бред...
Заголовок статьи:
"Лавров и сортир"
Наприклад, в сша дуже і ДУЖЕ багато малих ресторанів чи магазинів мають тільки один спільний туалет абсолютно для ВСІХ - жінок, чоловіків, дітей чи навіть інвалідів, в який ти просто заходиш ОДИН І ЗАКРИВАЄШСЯ НА ЗАМОК ЗСЕРЕДИНИ! І це абсолютно нікого ніколи не напружувало серед більше ніж 300 млн. населення!
Долго-долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушеными грибами