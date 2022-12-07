Лавров поскаржився на спільні для жінок і чоловіків шведські туалети: "Вы себе даже не представляете, насколько это не по-людски". ВIДЕО

Очільник російського МЗС Сергій Лавров на "Примаковских чтениях" поскаржився росіянам на шведські туалети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лавров розповів, що у Швеції немає розподілу туалетів на чоловічі та жіночі.

"Вы себе даже не представляете, насколько это не по-людски", - резюмував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два окупанти тягнуть вкрадену ванну. ВIДЕО