Портреты "героев спецоперации" повесили в общественном туалете российского Волгограда: "П#здец! На смерть отправили, а теперь еще и в туалете повесили". ВИДЕО
Портреты ликвидированных в Украине оккупантов повесили в общественном туалете российского Волгограда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с унитаза опубликовал один из посетителей туалета.
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+75 Имярек
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+57 Марина Нєчаєва #561577
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https://youtu.be/UAWihay5r88
хороший кацап.
Та хай хоч впірнають головою в унітаз!
Тут - те саме!
- Почему русские так любят "справлять нужду" в подъездах и лифтах?
- Потому что очень любят и уважают своего президента...
- ....?!
- Они стесняются гадить в его присутствии...А лифты и подъезды - единственное место в России, где отсутствуют его портреты...
кровавым путлером, да будет так, аминь!
Так что, как говорится, за что боролись, там и посмертные фотки!)))
Які гарої, така й пошана
Что ещё надо герою?
Не в деревянном же на улице вешать?
Из уцелевших чудом глаз
А на груди его светилась
Медаль, за спертый унитаз