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Портреты "героев спецоперации" повесили в общественном туалете российского Волгограда: "П#здец! На смерть отправили, а теперь еще и в туалете повесили". ВИДЕО

Портреты ликвидированных в Украине оккупантов повесили в общественном туалете российского Волгограда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с унитаза опубликовал один из посетителей туалета.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ракетой за несколько сотен тысяч долларов уничтожили туалет на Херсонщине, - ОК "Південь". ФОТО

россия (95497) туалет (76) потери (4381)


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Топ комментарии
+75
А де ще вішати?
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31.03.2023 11:55
+57
Які герої, така й шана
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31.03.2023 11:56
+39
На свалках, скотобойнях і в моргах.
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31.03.2023 11:57
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А де ще вішати?
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31.03.2023 11:55 Ответить
На свалках, скотобойнях і в моргах.
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31.03.2023 11:57 Ответить
В пісюарі.
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31.03.2023 12:16 Ответить
Зайнято - там путін.
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31.03.2023 12:19 Ответить
їх місце біля "параші"
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31.03.2023 12:23 Ответить
Бажано, на деревах.
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31.03.2023 12:57 Ответить
Які герої, така й шана
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31.03.2023 11:56 Ответить
хероя сво замочили в сортирі
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31.03.2023 11:57 Ответить
Ну на вашому прикладі навіть я зрозумів, що моя русофобія не достатня... Буду сраратися надалі)
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01.04.2023 13:17 Ответить
там їм і місце!
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31.03.2023 11:58 Ответить
Вагнеровец вернулся и устроил СВО в родном селе.

https://youtu.be/UAWihay5r88

хороший кацап.
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31.03.2023 11:58 Ответить
Єта проісікі НАТА111 😬
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31.03.2023 11:58 Ответить
Московитам потрібно своїх утилізованих викарбувати на туалетному папері.
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31.03.2023 11:58 Ответить
«А нам всьо равно, а нам всьо равно»
Та хай хоч впірнають головою в унітаз!
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31.03.2023 12:00 Ответить
Непорядок -- потрібно вішати на рівні струі .
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31.03.2023 12:01 Ответить
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31.03.2023 12:01 Ответить
Замочили в сортире
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31.03.2023 12:01 Ответить
вешать в параше - правильное решение...
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31.03.2023 12:02 Ответить
НЄ, ну а в чому проблема? Ці картинки допомагатимуть обсиратись та може заставлять подумати чи варто лізти до нас
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31.03.2023 12:02 Ответить
Де ще бути лайну, як не у вбиральні. Втім, в ідеалі було б краще надрукувати їх тупі мордяки на туалетному папері.
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31.03.2023 12:02 Ответить
А взагалі логічно - унітазний хєрой.
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31.03.2023 12:02 Ответить
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31.03.2023 12:52 Ответить
от вам ще доказ з яким окупантом воюємо - в них повністю генетично атрофовані будь які поняття цивилізованого суспільства
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31.03.2023 12:04 Ответить
Я не дуже великий спец в аує, але хіба ж не біля параші повинні розміщуватися декласовані елементи? Так шо все правильно почепили.
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31.03.2023 12:08 Ответить
Коли помер Ленін то почали побудову першого (дерев"яного) Мавзолею Будували поспіхом - довбучи кайлами та ломами промерзлу землю Випадково пробили каналізаційну трубу що ішла з Кремля Морозом "прихопило" і ніхто нічого не помітив Коли побудували Мавзолей і розмістили там домовину прийшло потепління І каналізаційні стоки залили приміщення Мавзолею Коли про це повідомили останньому Патріарху той вимовив: "По "мощам" и "елей"!
Тут - те саме!

- Почему русские так любят "справлять нужду" в подъездах и лифтах?
- Потому что очень любят и уважают своего президента...
- ....?!
- Они стесняются гадить в его присутствии...А лифты и подъезды - единственное место в России, где отсутствуют его портреты...
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31.03.2023 12:09 Ответить
Это ещё большая честь для этих уродов, их место на помойке истории, гореть им в аду, вместе с

кровавым путлером, да будет так, аминь!
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31.03.2023 12:10 Ответить
ну а де ісчше?! саме місце тим підарам. можна ще попа привести щоб там молитви читав та поставивши хреста обєднати сральню з кацапською церкавью. буде і скрєпна і правасцлавна
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31.03.2023 12:12 Ответить
Ничего вы не понимаете!Такой туалет являлся для "усопшага" сказочной мечтой!
Так что, как говорится, за что боролись, там и посмертные фотки!)))
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31.03.2023 12:17 Ответить
На рулонах туалетного паперу потрібно друкувати портрети цих "хєроїв".
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31.03.2023 12:18 Ответить
Туалет-не место для дискуссий
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31.03.2023 12:19 Ответить
А шо нє так? Треба ще підписати: "Они сражались за унитазы".
Які гарої, така й пошана
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31.03.2023 12:20 Ответить
Ржу.
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31.03.2023 12:21 Ответить
Чистый мемориал. Тёплый.
Что ещё надо герою?
Не в деревянном же на улице вешать?
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31.03.2023 12:25 Ответить
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31.03.2023 12:27 Ответить
Говорили же что террористов в сортире замочим
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31.03.2023 12:31 Ответить
Місце правильне, але за високо. Треба значно нижче вішати, щоб росіянці "нє напрягалісь"
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31.03.2023 12:32 Ответить
Коли вже кацапи почнуть робити туалетний папір з портретами цих хероєв?
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31.03.2023 12:33 Ответить
Там їм і місце😁😁😁
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31.03.2023 12:33 Ответить
Все правильно зробили
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31.03.2023 12:40 Ответить
лайно до лайна, ж, а що таке?
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31.03.2023 12:42 Ответить
Кращеб принтом прямо у середині унітазу "увікавєчілі"...
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31.03.2023 12:47 Ответить
А чего возмущается, нормальный же туалет, а не с дыркой в полу? Кацап должен быть доволен, не зря же сантехнику домой крал.
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31.03.2023 12:55 Ответить
Ну а фулі ви хотіли, всьо так скрєпна, па дамашнєму...
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31.03.2023 13:01 Ответить
у кацапів унітаз - святиня, яка доступна далеко не кожному. а де ж вішати фото дохлого кацапа, як не коло святині?
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31.03.2023 13:33 Ответить
Дуже креативно.
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31.03.2023 13:38 Ответить
Портрет?"Герой СВО"Здається у Я.Гашека Швейк розказав випадок,як один учасник війни,якому відірвало на війні ногу-повісив у себе в туалеті медаль,якою його нагородили.Сусіди "стуканули"-і у нього забрали і медаль,і протез.Оце креативненько...А ото, здохше в Україні,-бачить зараз хоч за що воював.Тепер вже не скаже,що заблудився...
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31.03.2023 17:35 Ответить
Гівну місце в туалеті, все правильно.
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31.03.2023 14:03 Ответить
В писюары унитазы портреты всех этих дыбилов понаклеивать а гланое главного ху*лаПутина портрет
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31.03.2023 14:06 Ответить
Реально змили і злили.
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31.03.2023 14:17 Ответить
по заслугам так сказать и честь!этими Хероями можно подтерется!
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31.03.2023 14:22 Ответить
Параша на кацапии это истинно скрепное место расположения фоточек подохших за унитаз чмошных орков.Днище,снизу стучат кувалдами с топорами,это только начало трэша.Дебилодегенераты,ля
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31.03.2023 14:46 Ответить
Вони просто любили білі унітази )
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31.03.2023 15:02 Ответить
раша и есть одна огромная параша!!
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31.03.2023 15:04 Ответить
Бухал солдат, слеза катилась
Из уцелевших чудом глаз
А на груди его светилась
Медаль, за спертый унитаз
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31.03.2023 17:36 Ответить
В сюжете не хватает ненормативного приведственного звука
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31.03.2023 20:54 Ответить
могли і збоку унітазу,ой, соррі, очка повісити - для використання за призначенням
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01.04.2023 17:01 Ответить
По мощам і елей.... Правильное место избрано для убийц..
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01.04.2023 19:47 Ответить
ну хоть одна гарна новина.
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01.04.2023 20:51 Ответить
Говно - к говну.
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02.04.2023 14:58 Ответить
Вшанували постійного клієнта
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05.03.2025 10:20 Ответить
 
 