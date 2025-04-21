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Новини Відео Знищення російських окупантів
10 088 39

Окупант заліз у лайно через дірку сільського нужника після скиду із українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона змусив окупанта, який ховався у сільському нужнику, лізти через дірку у лайно, аби уникнути нових скидів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього курйозного моменту опублікований у соцмережах. Чи вдалося окупанту таким чином вижити, із запису не зрозуміло.

Дивіться: Лавров поскаржився на спільні для жінок і чоловіків шведські туалети: "Вы себе даже не представляете, насколько это не по-людски". ВIДЕО

Також дивіться: Портрети "героев спецоперации" повісили в громадській вбиральні російського Волгограду: "П#здец! На смерть отправили, а теперь еще и в туалете повесили". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) туалет (50)


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Топ коментарі
+30
Звичне для нього середовище
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21.04.2025 21:25
+25
це як портал «на родину»…
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21.04.2025 21:41
+23
В родную говень
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21.04.2025 21:35
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Звичне для нього середовище
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21.04.2025 21:25 Відповісти
Ностальгию почувствовал. Он там и вылупился
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21.04.2025 22:03 Відповісти
Пінкдог усе своє життя у такому середовищі, мабуть ZOV та аромат роzії, його туди заманив...
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21.04.2025 22:25 Відповісти
Так він перед тим звідти і виліз, у нього там і шпарга прилагоджена )
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22.04.2025 09:00 Відповісти
Так, це його звичайне середовище існування на кацапії
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22.04.2025 16:59 Відповісти
А сортир то за что замочили? Впрочем, все по заветам одного ху-ла :"в сортире поймаем, и там замочим". Так что без обид!
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22.04.2025 17:43 Відповісти
"Сортир" все одно був пошкоджений... А у селах роблять так: коли яма туалету починає наповнюваться - висипають туди мішок вапна чи старої вапняної штукатурки, і яму засипають землею. Наступного року там садять плодове дерево. А яму копають і туалет ставлять на новому місці... Вапно гасить кислотність того, що в ямі, і стає гарний родючий грунт... Років на двадцять вистачить дереву... А в тій ямі - ще й кістки лежатимуть. Тобто, крім азотних добрив, будуть ще й калійно-фосфорні...
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22.04.2025 19:40 Відповісти
Пішов по каналізації
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21.04.2025 21:26 Відповісти
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21.04.2025 21:29 Відповісти
Наче в свою хату зайшов. Все так уютно по домашньому. Кулі скрєпи.
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21.04.2025 21:29 Відповісти
В родную говень
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21.04.2025 21:35 Відповісти
аналоговнетную
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21.04.2025 22:18 Відповісти
Все, як вони *******
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21.04.2025 21:31 Відповісти
Та шо ви панімаєтє - то тєлєпорт в радниє *****.
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21.04.2025 21:33 Відповісти
Как в радной запарєбрікавай говєні уютна па дамашнєму...
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21.04.2025 21:34 Відповісти
Вислів «Мочить в сортирі» заграв новими фарбами гівнюками ...
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21.04.2025 21:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mwWB3N8vsKA Просвітницький проєкт «13 ********.ввт», частина 34 (2 сезон), 414 ОБрУБАС Птахи Мадяра
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21.04.2025 21:35 Відповісти
це як портал «на родину»…
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21.04.2025 21:41 Відповісти
Арт , ржу не могу , спасибо за коммент)
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21.04.2025 22:45 Відповісти
лайно до лайна
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21.04.2025 21:42 Відповісти
Московіт, знає свє місці, у пєрдє… Це у них, усьо ж па домашньому ??
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21.04.2025 21:48 Відповісти
З піснею "Как прєкрасєн етот мір"
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21.04.2025 21:54 Відповісти
завтра коняка Лавруха і Машка Z . заявлять про агалтєлую руSSо - фобію над мальчіками ф труSіках....... ....нікагда такова нє біло ..і вот ап"ять ...
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21.04.2025 22:01 Відповісти
Звідки прийшов - туди й пішов.
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21.04.2025 22:02 Відповісти
Навіщо так брутально - "у лайно"?
Треба дипломатично, - "у нароcію"!
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21.04.2025 22:15 Відповісти
Вот поэтому орки не ставят унитазы в своих берлогах, а бегают откладывать личинку в сортир, который на россии является культовым сооружением.
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21.04.2025 22:17 Відповісти
Ну хоть раз в жизни помылся.
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21.04.2025 22:24 Відповісти
🤣
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22.04.2025 05:51 Відповісти
В Україні досі використовуються такі туалети?
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21.04.2025 22:33 Відповісти
В селах, біля крамниць, особливо де торгують пивом. А на наросії як і під'їздів у колгоспах немає, під себе, у штани?
Руzzкій дух, однако!
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21.04.2025 23:00 Відповісти
Можна подумать - у США у всіх туалети з біде, з водяним змивом та у фаянсі...
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21.04.2025 23:01 Відповісти
не повірите - да, і в Америці теж.
Аляска, Оклахома, Арізона....
але навіть там бочка з водою, як є можливість то і теплою, і ні то і в холодну зануритися...
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22.04.2025 06:01 Відповісти
То не нужник а родина параша
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21.04.2025 22:36 Відповісти
як там в русскіх сказках ?

налєво пойдьошь - голову сложішь
направо пойдошь - коня потєряєшь
прямо пойдьошь - в нужду попадьошь
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21.04.2025 22:37 Відповісти
Як на росію вернувся 🤗
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21.04.2025 23:40 Відповісти
Walgalla`s calling me.
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22.04.2025 08:06 Відповісти
Шлях до дому.
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22.04.2025 09:17 Відповісти
Вмерти у купі українського лайна - ось справжня мета сво.
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22.04.2025 20:29 Відповісти
Жить захочешь и не так ракарячишся...
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22.04.2025 22:18 Відповісти
 
 