Окупант заліз у лайно через дірку сільського нужника після скиду із українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона змусив окупанта, який ховався у сільському нужнику, лізти через дірку у лайно, аби уникнути нових скидів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього курйозного моменту опублікований у соцмережах. Чи вдалося окупанту таким чином вижити, із запису не зрозуміло.

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