Окупант заліз у лайно через дірку сільського нужника після скиду із українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона змусив окупанта, який ховався у сільському нужнику, лізти через дірку у лайно, аби уникнути нових скидів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис цього курйозного моменту опублікований у соцмережах. Чи вдалося окупанту таким чином вижити, із запису не зрозуміло.
Топ коментарі
+30 Перехватчик
показати весь коментар21.04.2025 21:25
+25 Артм Воронцов
показати весь коментар21.04.2025 21:41
+23 Грицько Злий
показати весь коментар21.04.2025 21:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
фарбамигівнюками ...
Треба дипломатично, - "у нароcію"!
Руzzкій дух, однако!
Аляска, Оклахома, Арізона....
але навіть там бочка з водою, як є можливість то і теплою, і ні то і в холодну зануритися...
налєво пойдьошь - голову сложішь
направо пойдошь - коня потєряєшь
прямо пойдьошь - в нужду попадьошь