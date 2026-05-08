Дрон-камикадзе поразил место дислокации оккупантов на Донетчине: "Только что был прилет! Один "триста" у нас, один "двести". ВИДЕО

Украинские защитники продолжают наносить удары по врагу в местах его сосредоточения на одном из самых горячих участков фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы беспилотников обнаружили и атаковали пункт дислокации российских подразделений на Покровском направлении (Донецкая область). Благодаря точному попаданию дрона по месту расположения личного состава, оккупанты понесли мгновенные потери.

"Только что был прилет! Один "триста" у нас, один "двести", - говорит уцелевший россиянин на видеозаписи, опубликованной в соцсетях.

