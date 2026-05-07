На фронте 156 боевых столкновений: больше всего боев на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток четверга, 7 мая, произошло 156 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 65 авиационных ударов, сбросил 178 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 4869 дронов-камикадзе и совершил 2175 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях продолжается одно из десяти боевых столкновений, произошедших сегодня. Противник осуществил 85 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 23 из которых – с применением реактивных систем залпового огня, нанес четыре авиационных удара, применив десять управляемых бомб.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Прилипки и в направлении населенного пункта Избицкое.

позиции наших подразделений в районе Прилипки и в направлении населенного пункта Избицкое. На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в районе Радьковки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Бои на востоке

На Лиманском направлении сегодня враг начал восемь штурмов в районах населенных пунктов Ковалевка, Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Рай-Александровка.

На Краматорском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.

Силы обороны успешно отразили шесть вражеских штурмов на Константиновском направлении, вблизи Константиновки, Ильиновки, Русина Яра, Плещеевки и Иванополья.

На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Молодецкое, Гришино, Котлино и в сторону населенных пунктов Ганновка, Новопавловка и Шевченко. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 72 оккупанта и 23 ранено; уничтожено девять единиц автомобильной и 11 единиц специальной техники врага, повреждено четыре единицы автомобильной техники, пять орудий и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Уничтожено или подавлено 172 беспилотных летательных аппарата различных типов.

На Александровском направлении оккупанты трижды пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Сичневое, Калиновское и Александроград. Одно боестолкновение продолжается.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 17 вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Святопетровка, Прилуки, Зализничное, Староукраинка, Верхняя Терса и Чаривное. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Любицкое, Воздвижская и Долинка.

в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Святопетровка, Прилуки, Зализничное, Староукраинка, Верхняя Терса и Чаривное. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Любицкое, Воздвижская и Долинка. На Ореховском направлении враг трижды штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Щербаки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три штурмовые действия в сторону Антоновского моста и острова Белогрудого.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

