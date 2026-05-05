На фронте с начала суток 155 боев: ВСУ отразили 34 атаки врага на Покровском направлении, – Генштаб

Всего с начала суток 5 мая на фронте произошло 155 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 5 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес один ракетный удар, применив 11 ракет, совершил 40 авиационных ударов, сбросил 141 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 6023 дрона-камикадзе и совершил 2606 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Какова обстановка с начала суток по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения с противником. Противник нанес два авиаудара, применил пять управляемых авиабомб, осуществил 74 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Охримовка, Старица, Лиман и в направлении Избицкого. Одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал в сторону Радьковки и Киндрашовки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Диброва и в районе Торского. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в направлении Никифоровки.

Силы обороны успешно отразили 12 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Александро-Шультыно, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Русина Яра и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 34 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Затишок, Родинское, Покровск, Молодецкое, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергиевка, Беляковка, Новоподогородное.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 50 оккупантов и 16 ранено; уничтожено две единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники врага, два орудия, один пункт управления БПЛА, повреждено две единицы автомобильной техники, шесть орудий, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 86 укрытий личного состава оккупантов. Уничтожено или подавлено 170 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении оккупанты 12 раз пытались улучшить свое положение, атакуя в сторону населенных пунктов Злагода, Доброполье, Даниловка, Березовое, Егоровка и Новое Запорожье. Одно боевое столкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Варваровка, Староукраинка, Зализничное, Горькое, Еленокстантиновка, Гуляйпольское, Чаривное. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три штурмовых действия в сторону Антоновки и о. Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

