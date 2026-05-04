На фронте произошло 122 боевых столкновения: больше всего враг давит на трех направлениях, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 3 мая, на фронте произошло 122 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 49 авиационных ударов – сбросил 180 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6421 дрон-камикадзе и совершил 2400 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, осуществил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из них – из РСЗО. Зафиксирован один вражеский штурм.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в сторону Старицы, Лимана и Митрофановки. Один бой продолжается.

На Купянском направлении враг атаковал один раз в сторону Куриловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять штурмов оккупантов в сторону Лимана, Нового Мира, Дробышево и Озерного. Один бой продолжается.

На Славянском направлении противник дважды атаковал в направлении Рай-Александровки и Резниковки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 19 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Иванополье, Ильиновка, Степановка, Русин Яр и Софиевка. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка. Два боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 66 оккупантов и 28 – ранено, уничтожено шесть единиц автомобильной и пять единиц специальной техники, один пункт управления противника.

Также повреждены две артиллерийские системы, три единицы автомобильной и три единицы специальной техники, один пункт управления БПЛА, 20 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 181 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты трижды атаковалив районах населенных пунктов Вороное, Красногорское и Березовое. Авиаудару подвергся Просяная.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 15 атак оккупантов в направлениях Зализнычного, Оленоконстантиновки, Прилук, Святопетровки, Верхней Терсы, Гиркого, Чаривного и Гуляйпольского. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам подверглись Воздвижевка, Верхняя Терса, Новониколаевка, Малин, Гуляйпольское, Лесное, Копани, Омельник, Егоровка, Рождественка, Барвиновка, Ривное.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал в районе Щербаков. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Орехов, Омельник, Листовка, Таврическое, Григоровка, Одаровка, Заречное, Камышеваха.

На Приднепровском направлении противник провел две атаки в сторону Антоновки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

