На фронте с начала суток - 45 боевых столкновений: враг наиболее активен на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 3 мая, количество атак агрессора на фронте составляет 45.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали районы населенных пунктов Искрисковщина, Сопич, Коренок, Нескучное, Безсаловка, Прогресс, Бачевск, Волфино. Сергеевка и Диброва – в Черниговской области. Авиаудару подверглась Вольная Слобода.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, сбросил одну авиабомбу, осуществил 43 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение, проводил наступательные действия в сторону Лимана и Митрофановки.

На Купянском направлении враг активных действий не проводил.

Бои на востоке

На Лиманском направлении противник дважды проводил штурмовые действия в сторону Лимана и Озерного. Один бой продолжается до сих пор.

На Славянском направлении враг дважды проводил штурмовые действия в направлении Рай-Александровки и Резниковки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили 12 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Иванополье, Ильиновка, Степановка, Русин Яр и Софиевка. Одна из этих попыток продвижения еще продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в районах населенных пунктов Вороное и Березовое.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак в направлениях Зализнычного, Верхней Терсы, Гирного, Чаривного и Гуляйпольского. Три боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам подверглись Воздвижевка, Верхняя Терса, Новониколаевка, Малин, Гуляйпольское, Лесное, Копани, Омельник, Егоровка.

На Ореховском направлении противник один раз атаковал в районе Щербаков. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Орехов, Одаровка, Заречное, Камышеваха.

На Приднепровском направлении наши воины отражают атаку противника в направлении Антоновки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

"Украинские войска изматывают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.

