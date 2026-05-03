На фронте с начала суток - 45 боевых столкновений: враг наиболее активен на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 3 мая, количество атак агрессора на фронте составляет 45.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали районы населенных пунктов Искрисковщина, Сопич, Коренок, Нескучное, Безсаловка, Прогресс, Бачевск, Волфино. Сергеевка и Диброва – в Черниговской области. Авиаудару подверглась Вольная Слобода.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, сбросил одну авиабомбу, осуществил 43 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Ситуация на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении враг дважды пытался улучшить свое положение, проводил наступательные действия в сторону Лимана и Митрофановки.
- На Купянском направлении враг активных действий не проводил.
Бои на востоке
На Лиманском направлении противник дважды проводил штурмовые действия в сторону Лимана и Озерного. Один бой продолжается до сих пор.
На Славянском направлении враг дважды проводил штурмовые действия в направлении Рай-Александровки и Резниковки.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики совершили 12 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Иванополье, Ильиновка, Степановка, Русин Яр и Софиевка. Одна из этих попыток продвижения еще продолжается.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка. Четыре боестолкновения продолжаются.
На Александровском направлении враг дважды атаковал в районах населенных пунктов Вороное и Березовое.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло семь атак в направлениях Зализнычного, Верхней Терсы, Гирного, Чаривного и Гуляйпольского. Три боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам подверглись Воздвижевка, Верхняя Терса, Новониколаевка, Малин, Гуляйпольское, Лесное, Копани, Омельник, Егоровка.
- На Ореховском направлении противник один раз атаковал в районе Щербаков. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Орехов, Одаровка, Заречное, Камышеваха.
- На Приднепровском направлении наши воины отражают атаку противника в направлении Антоновки.
- На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
"Украинские войска изматывают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.
