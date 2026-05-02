Враг совершил 24 атаки на Покровском направлении, всего на фронте - 116 боевых столкновений, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 116 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 2 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес 47 авиационных ударов – сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 5360 дронов-камикадзе и осуществил 2266 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 82 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из них – из РСЗО. Зафиксировано две вражеские штурмовые операции.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону Лимана, Избицкого, Охримовки.

На Купянском направлении враг атаковал один раз в сторону Новоплатоновки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять штурмов оккупантов в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении противник дважды атаковал в районе Закитного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в сторону Малиновки и в районе Бондарного.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 16 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Золотого Колодца. Три атаки продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Удачное, Покровск, Котлино, Муравка, Молодецкое.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 54 оккупанта и 24 – ранено, уничтожено 11 единиц автомобильной техники и артиллерийская система противника. Также повреждено пять единиц автомобильной техники, 90 укрытий противника и три артиллерийские системы. Уничтожено или подавлено 239 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты четыре раза атаковали в сторону Александрограда, Злагоды и в районе Тернового.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Зализничное, Святопетровка, Староукраинка, Чаривное, Горькое, Цветковое, Мирное и Варваровка. Одна из этих атак продолжается.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал в районе Степового и Приморского.

На Приднепровском направлении противник провел три атаки в сторону Антоновки.

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.