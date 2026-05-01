Боевые действия на Лиманском направлении
РФ усиливает пехотные штурмы на Лиманском направлении, - 66 ОМБр

ВСУ: РФ меняет тактику на Лиманском направлении

На Лиманском направлении растет количество вражеских пехотных групп. В то же время отмечается сокращение использования дронов "Молния" из-за плотно выстроенной системы ПВО, поэтому противник не может прорваться с помощью этого массового и недорогого типа дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

"Если говорить об обычных FPV, как на радиоуправлении, так и на оптоволокне, то, конечно, их остается огромное количество. Еще более активно начал пытаться затягивать свою пехоту. Видим рост количества и численности групп, которые пытаются приблизиться к переднему краю. Соответственно, у противника растут потери. Если говорить о нашей 66-й бригаде, то ежедневно подразделения бригады уничтожают от отделения до взвода противника", — отметил Денисюк.

Что предшествовало?

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Дробишево, Лиман, Диброва.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты батальона SIGNUM двумя FPV-дронами поразили российского пилота БПЛА. ВИДЕО

Це здається фотка ще часів захоплення Кримської області ?
01.05.2026 10:54 Ответить
01.05.2026 10:54 Ответить
 
 