Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Силы обороны отражают попытки оккупантов продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на различных участках фронта. Всего за минувшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 76 авиационных ударов, сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9499 дронов-камикадзе и осуществил 3304 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов:

Голубовка, Рудня Сумской области;

Таврийское и Камышеваха Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки Силы обороны отразили три вражеские атаки; оккупанты осуществили 80 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 11 – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица, Волчанск и Охримовка.

На Купянском направлении агрессор пять раз атаковал в сторону Куриловки, Кондрашовки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман, Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Резниковка и Ямполь.

На Краматорском направлении враг активных действий не предпринимал.

На Константиновском направлении агрессор совершил 16 атак вблизи Константиновки, Плещиевки, Александро-Шультино, Степановки, Софиевки, Ильиновки, Иванополья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Покровск, Мирноград, Муравка, Котлино, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое.

На Александровском направлении противник дважды атаковал в направлении Вербового и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов в районах Доброполья, Староукраинки, Варваровки, Зализнычного, Зеленого, Цветково, Оленоконстантиновки, Гуляйпольского и Чаривного.

На Ореховском направлении противник совершил две атаки в направлении Павловки и Щербаков.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили пять вражеских штурмов в районе Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательные группировки противника не обнаружены.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами, одну артиллерийскую систему на огневой позиции, 11 районов сосредоточения личного состава и один другой важный объект оккупантов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1420 человек. Также враг потерял два танка, три боевые бронированные машины, 100 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 1924 беспилотных летательных аппарата, 403 единицы автомобильной и две единицы специальной техники.

