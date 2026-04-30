На фронте 109 боевых столкновений с начала суток: на Покровском направлении враг совершил 20 атак, - Генштаб

С начала суток, 30 апреля, на фронте произошло 109 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожая личный состав и истощая боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес 51 авиационный удар и сбросил 166 управляемых авиабомб. Кроме того, противник задействовал для поражения 5980 дронов-камикадзе и осуществил 2201 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Какова ситуация на направлениях фронта?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили три вражеские атаки; оккупанты осуществили 64 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 10 – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица, Волчанск и Охримовка. Три боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник атаковал пять раз в сторону Куриловки, Киндрашовки и Новоплатоновки. Одно боевое столкновение еще продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Дробишево, Лиман, Диброва. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении украинские воины отразили два штурма оккупантов в районах населенных пунктов Закитное и Ямполь. Одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг активных действий не проводил.

Силы обороны успешно отразили 15 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Александро-Шультыно, Степановки, Софиевки, Ильиновки, Иванополья.

На Покровском направлении враг совершил 20 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Мирноград, Муравка, Котлино, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 66 оккупантов и 19 ранено; уничтожено восемь единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага, повреждено две артиллерийские системы, девять единиц автомобильной техники, один пункт управления БПЛА и 20 укрытий вражеской пехоты. Уничтожено или подавлено 241 беспилотный летательный аппарат различных типов.

На Александровском направлении оккупанты дважды пытались улучшить свое положение, атакуя в направлении Вербового и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло девять атак оккупантов в районах Доброполья, Староукраинки, Варваровки, Цвиткового, Еленоконстантиновки, Гуляйпольского и Чаривного.

На Ореховском направлении противник совершил одну атаку в направлении Павловки, нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Таврийское и Комишуваха.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили четыре вражеских штурма в районе Антоновского моста и о. Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

