ПВО, нефтебаза и командные пункты: Силы обороны нанесли серию ударов по врагу, - Генштаб

Украинские военные уничтожают инфраструктуру РФ: удары по БПЛА и логистике

Вчера и в ночь на 29 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по объектам российских оккупантов, поразив элементы ПВО, склады боеприпасов, нефтебазу и пункты управления беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Поражены вражеские ПВО и РЭБ

В частности, поражены важные элементы противовоздушной обороны и радиолокационного обеспечения противника.

  • В частности, на аэродроме "Кача" (ТОТ АР Крым) поражена радиолокационная станция "МР-10", пункт управления ПВО и наземный радиолокационный запросник "Пароль-4" (1Л22).
  • Также поражен зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе Тихоновки Запорожской области.
  • Нанесены удары по объектам логистики захватчиков — складу боеприпасов в районе Первомайского и нефтебазе "ТЕС" в Симферополе на ТОТ АР Крым.

Поражены пункты управления БПЛА

Отдельным направлением остается ослабление системы управления беспилотными летательными аппаратами противника.

  • Поражены пункты управления БПЛА в районах Гуляйполя, Зализничного и Тихоновки Запорожской области, Бондаревского, Комара и в районе села Запорожье на Донетчине, а также Теткино Курской области РФ.
  • Также поражены мастерские подразделений БПЛА противника в районах Бондаревского Донецкой и Бурчака Запорожской областей.

Кроме того, украинские подразделения поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Покровска в Донецкой области.

"Силы обороны Украины продолжат системную работу по снижению боевых возможностей противника и разрушению его военной инфраструктуры", - подчеркнули в Генштабе.

