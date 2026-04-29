ПВО, нефтебаза и командные пункты: Силы обороны нанесли серию ударов по врагу, - Генштаб
Вчера и в ночь на 29 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по объектам российских оккупантов, поразив элементы ПВО, склады боеприпасов, нефтебазу и пункты управления беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Поражены вражеские ПВО и РЭБ
В частности, поражены важные элементы противовоздушной обороны и радиолокационного обеспечения противника.
- В частности, на аэродроме "Кача" (ТОТ АР Крым) поражена радиолокационная станция "МР-10", пункт управления ПВО и наземный радиолокационный запросник "Пароль-4" (1Л22).
- Также поражен зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе Тихоновки Запорожской области.
- Нанесены удары по объектам логистики захватчиков — складу боеприпасов в районе Первомайского и нефтебазе "ТЕС" в Симферополе на ТОТ АР Крым.
Поражены пункты управления БПЛА
Отдельным направлением остается ослабление системы управления беспилотными летательными аппаратами противника.
- Поражены пункты управления БПЛА в районах Гуляйполя, Зализничного и Тихоновки Запорожской области, Бондаревского, Комара и в районе села Запорожье на Донетчине, а также Теткино Курской области РФ.
- Также поражены мастерские подразделений БПЛА противника в районах Бондаревского Донецкой и Бурчака Запорожской областей.
Кроме того, украинские подразделения поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Покровска в Донецкой области.
"Силы обороны Украины продолжат системную работу по снижению боевых возможностей противника и разрушению его военной инфраструктуры", - подчеркнули в Генштабе.
