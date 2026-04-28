База хранения "Искандеров" поражена в оккупированном Крыму, - ССО. ВИДЕО

Бойцы подразделений Middle-strike Сил специальных операций нанесли удар по хранилищам оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ССО, передает Цензор.НЕТ.

"Скрытая техника была расположена на территории бывшей ракетной базы возле поселка Овражки в 40 километрах к востоку от оккупированного Симферополя. Оттуда ракеты могли добраться до линии фронта или тыловых городов Украины за считанные минуты", - говорится в сообщении.

В ССО отметили, что подпольщики Движения сопротивления неоднократно фиксировали пуски вражеских ракет с этой локации.

"Поражение и уничтожение стратегических комплексов противника снижают его боеспособность. ССО продолжают вести асимметричные действия для стратегического ослабления способности врага вести войну против Украины", - подытожили там.

Читайте также: РФ производит до 60 ракет "Искандер" ежемесячно, - ГУР