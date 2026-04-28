7 034 19

База хранения "Искандеров" поражена в оккупированном Крыму, - ССО. ВИДЕО

Бойцы подразделений Middle-strike Сил специальных операций нанесли удар по хранилищам оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ССО, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Скрытая техника была расположена на территории бывшей ракетной базы возле поселка Овражки в 40 километрах к востоку от оккупированного Симферополя. Оттуда ракеты могли добраться до линии фронта или тыловых городов Украины за считанные минуты", - говорится в сообщении.

В ССО отметили, что подпольщики Движения сопротивления неоднократно фиксировали пуски вражеских ракет с этой локации.

"Поражение и уничтожение стратегических комплексов противника снижают его боеспособность. ССО продолжают вести асимметричные действия для стратегического ослабления способности врага вести войну против Украины", - подытожили там.

Читайте также: РФ производит до 60 ракет "Искандер" ежемесячно, - ГУР

ССО (696) Белогорский район (1) Овражки (1) Искандер (14)
Шикарно!!!!!!! Знатний роз_об!!!! Смаліть цих підарів!!!!
28.04.2026 16:45 Ответить
є там така база, в лісі, за України були склади зберігання озброєння.

більше місяця тому роздовбали пускові поруч, в с. Курортному, також на закинутій совіцькій ракетній базі.

без допитливого ока уважного кримсько-татарського чабана явно не обійшлося.

28.04.2026 17:28 Ответить
Питання - чому так довго чекали? ППО вибивали?
28.04.2026 17:38 Ответить
чекали підвозу "товару" на склади.

як тільки підвезли, то чабан і передав інформацію по кримсько-татарському радіо

28.04.2026 21:31 Ответить
Гарна новина 👍🏼👍🏼👍🏼
28.04.2026 16:54 Ответить
Посміялись іскандери? Що там соловьйов щебече з цього приводу?
28.04.2026 16:54 Ответить
Загрустили искандеры, приуныли тополя, не идет война по плану у плешивого *****
28.04.2026 17:28 Ответить
28.04.2026 23:15 Ответить
Де той Карабас із своїм "Це просто свято якесь!" ?
28.04.2026 16:55 Ответить
28.04.2026 17:36 Ответить
Так переможемо!
28.04.2026 17:00 Ответить
Туди б фламінго жахнути чи ще чимось від штілермана-зеленского - але тіки картоні макети і, бінго, міліарди допомоги всього світу. І це дуже таємна зброя - як казало одне тіло - якийсь веня - вони є, але ми вам її не покажемо.
28.04.2026 17:13 Ответить
28.04.2026 17:24 Ответить
Цього ще не вистачало...
28.04.2026 18:29 Ответить
Желаю чтоби все
28.04.2026 18:37 Ответить
о, це пісня гарна ... ...
28.04.2026 22:06 Ответить
База сбереганя .. это не искандеры . Это как банка из под кильки .. банка есть ... а килькой закусили..
28.04.2026 22:37 Ответить
по порожній базі не стали б бити:

"Атеш" порожняк не гонить - підтвердили доставку іскандерів в сховища

29.04.2026 00:27 Ответить
 
 