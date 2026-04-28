База хранения "Искандеров" поражена в оккупированном Крыму, - ССО. ВИДЕО
Бойцы подразделений Middle-strike Сил специальных операций нанесли удар по хранилищам оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба ССО, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Скрытая техника была расположена на территории бывшей ракетной базы возле поселка Овражки в 40 километрах к востоку от оккупированного Симферополя. Оттуда ракеты могли добраться до линии фронта или тыловых городов Украины за считанные минуты", - говорится в сообщении.
В ССО отметили, что подпольщики Движения сопротивления неоднократно фиксировали пуски вражеских ракет с этой локации.
"Поражение и уничтожение стратегических комплексов противника снижают его боеспособность. ССО продолжают вести асимметричные действия для стратегического ослабления способности врага вести войну против Украины", - подытожили там.
більше місяця тому роздовбали пускові поруч, в с. Курортному, також на закинутій совіцькій ракетній базі.
без допитливого ока уважного кримсько-татарського чабана явно не обійшлося.
як тільки підвезли, то чабан і передав інформацію по кримсько-татарському радіо
"Атеш" порожняк не гонить - підтвердили доставку іскандерів в сховища
