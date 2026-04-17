РФ производит до 60 ракет "Искандер" ежемесячно, - ГУР
Россия наращивает производство ракет "Искандер" и усиливает удары по Украине. В ГУР заявили о нехватке систем Patriot и угрозе для критически важной инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Financial Times заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
"Москва производит около 60 ракет "Искандер" в месяц и расширила свои пусковые возможности, тогда как Украина не имеет достаточно современных систем ПВО, в частности американских Patriot, чтобы прикрыть всю страну", - отметил Скибицкий.
Он предупредил, что из-за этого критическая инфраструктура, особенно энергетические объекты, которые понесли тяжелые повреждения во время зимней кампании российских авиаударов, поставившей страну на грань катастрофы, остается крайне уязвимой, в то время как Москва совершенствует свою тактику ударов.
"Усиление российских ракетных и дронных атак является частью более широких усилий по уничтожению критической инфраструктуры и формированию обстановки на поле боя в преддверии нового весенне-летнего наступления.
Этим Москва демонстрирует, что не настроена серьезно на переговоры, а вместо этого планирует продолжать войну", - отметил Скибицкий.
Что предшествовало?
Предыдущая российская атака длилась сутки и включала две волны ударов. Россия впервые применила рекордное количество баллистических ракет и изменила тактику крылатых ракет.
Первая волна удара состояла из 20 крылатых ракет, из которых 19 ракет Х-101 воздушного базирования были перехвачены. Зафиксировано лишь одно попадание.
Далее последовала вторая волна - баллистическая: 19 ракет типа "Искандер-М" или С-400 ударили по четырем регионам - Киеву, Днепру, Харьковской и Одесской областям. В столице зафиксировано пять попаданий, есть погибшие и раненые.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Запрошення до нових ракетних атак?
Щодо 60 Іскандерів , то мабуть скоро будуть мацковити виробляти їх ще більше , бо ЦАР наказав своїм вірним холопам пришвидшити поновлення роботи ДРУЖБИ ... щоб у Путла Поганого було більше грошенят на вироблення Іскандерів.
ЦАР знає , що робить! І Путло Погане знає , що робить - за всі роки війни жодна мацковитська ракета не прилетіла до ЦАРЯ та його ЗЕбояр ... тільки на пересічних летять ті мацковитські ракети, на мирних чи ЗСУшників !
Виробництво ракет «Іскандер» (9К720) включає складну мережу конструкторських бюро та виробничих заводів по всій Росії, при цьому Воткинський завод виступає центральним вузлом для фінальної збірки.
Експериментальне конструкторське бюро «Новатор»: Розташоване в Єкатеринбурзі, це бюро є головним розробником варіанту «Іскандер-К» (крейсерська ракета).
Конструкторське бюро хімічної автоматики (Вороніж): Виробляє рідинні ракетні двигуни для системи.
Завод ім. Морозова (Бійськ): Виробляє твердопаливні заряди для ракетних двигунів.
Завод «Металіст» (Серпухов): Спеціалізується на акселерометрах для інерціальних навігаційних систем.
Завод «Сапфір» (Москва): Виробляє фотодіоди, що використовуються в системах наведення.
Тамбовський електромеханічний завод «Електроприбор»: Виробляє інерціальні навігаційні системи ГІБ-123-4 для «Іскандер-К».
PSB-Technologies та Pantes: Компанії, що виробляють друковані плати для блоків протидії перешкодам «Комета».
АТ «Високі Технології» (Омськ): Виробляє газогенератори для турбореактивних двигунів, що використовуються у варіантах крилатих ракет.
Волзький електромеханічний завод: Постачає комплектуючі для станцій активних перешкод, інтегрованих у ракети.
