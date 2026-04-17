РФ производит до 60 ракет "Искандер" ежемесячно, - ГУР

Россия наращивает производство ракет "Искандер" и усиливает удары по Украине. В ГУР заявили о нехватке систем Patriot и угрозе для критически важной инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Financial Times заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Москва производит около 60 ракет "Искандер" в месяц и расширила свои пусковые возможности, тогда как Украина не имеет достаточно современных систем ПВО, в частности американских Patriot, чтобы прикрыть всю страну", - отметил Скибицкий.

Он предупредил, что из-за этого критическая инфраструктура, особенно энергетические объекты, которые понесли тяжелые повреждения во время зимней кампании российских авиаударов, поставившей страну на грань катастрофы, остается крайне уязвимой, в то время как Москва совершенствует свою тактику ударов.

"Усиление российских ракетных и дронных атак является частью более широких усилий по уничтожению критической инфраструктуры и формированию обстановки на поле боя в преддверии нового весенне-летнего наступления.

Этим Москва демонстрирует, что не настроена серьезно на переговоры, а вместо этого планирует продолжать войну", - отметил Скибицкий.

Что предшествовало?

Предыдущая российская атака длилась сутки и включала две волны ударов. Россия впервые применила рекордное количество баллистических ракет и изменила тактику крылатых ракет.

Первая волна удара состояла из 20 крылатых ракет, из которых 19 ракет Х-101 воздушного базирования были перехвачены. Зафиксировано лишь одно попадание.

Далее последовала вторая волна - баллистическая: 19 ракет типа "Искандер-М" или С-400 ударили по четырем регионам - Киеву, Днепру, Харьковской и Одесской областям. В столице зафиксировано пять попаданий, есть погибшие и раненые.

