1 728 21

РФ производит до 60 ракет "Искандер" ежемесячно, - ГУР

Украина остается уязвимой для ракетных атак РФ из-за нехватки ПВО — ГУР

Россия наращивает производство ракет "Искандер" и усиливает удары по Украине. В ГУР заявили о нехватке систем Patriot и угрозе для критически важной инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Financial Times заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Москва производит около 60 ракет "Искандер" в месяц и расширила свои пусковые возможности, тогда как Украина не имеет достаточно современных систем ПВО, в частности американских Patriot, чтобы прикрыть всю страну", - отметил Скибицкий.

Он предупредил, что из-за этого критическая инфраструктура, особенно энергетические объекты, которые понесли тяжелые повреждения во время зимней кампании российских авиаударов, поставившей страну на грань катастрофы, остается крайне уязвимой, в то время как Москва совершенствует свою тактику ударов.

"Усиление российских ракетных и дронных атак является частью более широких усилий по уничтожению критической инфраструктуры и формированию обстановки на поле боя в преддверии нового весенне-летнего наступления.

Этим Москва демонстрирует, что не настроена серьезно на переговоры, а вместо этого планирует продолжать войну", - отметил Скибицкий.

Что предшествовало?

Предыдущая российская атака длилась сутки и включала две волны ударов. Россия впервые применила рекордное количество баллистических ракет и изменила тактику крылатых ракет.

Первая волна удара состояла из 20 крылатых ракет, из которых 19 ракет Х-101 воздушного базирования были перехвачены. Зафиксировано лишь одно попадание.

Далее последовала вторая волна - баллистическая: 19 ракет типа "Искандер-М" или С-400 ударили по четырем регионам - Киеву, Днепру, Харьковской и Одесской областям. В столице зафиксировано пять попаданий, есть погибшие и раненые.

Топ комментарии
«В ГУР заявили про нестачу ракет для ППО»це що?
Запрошення до нових ракетних атак?
Замість того, щоб шукати системи ППО - потрібно бити по російським заводам.
Виробництво ракет «Іскандер» (9К720) включає складну мережу конструкторських бюро та виробничих заводів по всій Росії, при цьому Воткинський завод виступає центральним вузлом для фінальної збірки.
В нас виробляли 3000 крилатих ракет в рік. Сьогодні мабуть ця цифра більша. А ще недавно заявляли про потужну балістику.Я так розумію, що скоро тим російським заводам прийде кінець?
Які питання до "нострадамусів" з ГУР, коли сам ЦАР с закордону в інтерв'ю доповідає Путлу Поганому, що ракети ППО скоро скінчаться ?

Щодо 60 Іскандерів , то мабуть скоро будуть мацковити виробляти їх ще більше , бо ЦАР наказав своїм вірним холопам пришвидшити поновлення роботи ДРУЖБИ ... щоб у Путла Поганого було більше грошенят на вироблення Іскандерів.

ЦАР знає , що робить! І Путло Погане знає , що робить - за всі роки війни жодна мацковитська ракета не прилетіла до ЦАРЯ та його ЗЕбояр ... тільки на пересічних летять ті мацковитські ракети, на мирних чи ЗСУшників !
ГУР це ж Буданов? А як же його раніше заяви про скорочення кількості ракет? Трепло цей Буданов.
Замість того, щоб шукати системи ППО - потрібно бити по російським заводам.
Виробництво ракет «Іскандер» (9К720) включає складну мережу конструкторських бюро та виробничих заводів по всій Росії, при цьому Воткинський завод виступає центральним вузлом для фінальної збірки.
При совку різні КБ по кількох республіках розробляли ті ракети, поряд з ними були цехи, що виготовляли частини тих грьобаних ракет. А десь під ленінградом було КБ та завод - там вже поєднували ті запчастини..типу як авто у нас збирають - крупновузлова зборка..щось подібне в них й зараз, тільки без Київського КБ..
Конструкторське бюро машинобудування (КБМ): Розташоване в Коломні, це державне підприємство є основним підрядником і розробником, відповідальним за систему «Іскандер-М».

Експериментальне конструкторське бюро «Новатор»: Розташоване в Єкатеринбурзі, це бюро є головним розробником варіанту «Іскандер-К» (крейсерська ракета).

Конструкторське бюро хімічної автоматики (Вороніж): Виробляє рідинні ракетні двигуни для системи.

Завод ім. Морозова (Бійськ): Виробляє твердопаливні заряди для ракетних двигунів.

Завод «Металіст» (Серпухов): Спеціалізується на акселерометрах для інерціальних навігаційних систем.

Завод «Сапфір» (Москва): Виробляє фотодіоди, що використовуються в системах наведення.

Тамбовський електромеханічний завод «Електроприбор»: Виробляє інерціальні навігаційні системи ГІБ-123-4 для «Іскандер-К».

PSB-Technologies та Pantes: Компанії, що виробляють друковані плати для блоків протидії перешкодам «Комета».

АТ «Високі Технології» (Омськ): Виробляє газогенератори для турбореактивних двигунів, що використовуються у варіантах крилатих ракет.
Волзький електромеханічний завод: Постачає комплектуючі для станцій активних перешкод, інтегрованих у ракети.
Victor Litarchuk главным разработчиком варианта «Искандер-К» (крейсерская ракета).

"крилата ракета"
Коли Європейський Штаб НАТО розробляє свої плани на випадок російського нападу, то головна стратегія - негайний обстріл (ракетами, безпілотниками і з літаків) всіх військових баз, складів і заводів.
І ніякої окопної війни.
Це у на не в пріоритеті для ударів. В пріоритеті пара бочок з соляркою на нафтобазі.
Начхати. Зеленський щомiсяця робить ******** ракет
Балоболестичних ракет.
Як живеться без ядерної зброї, мм?
Є у них ядерна зброя. Живеться все-одно хреново. Ніяк воно не допомагає. Доводиться "Іскандери" клепати.
Ну те що рф виробляє ракети і навіть "потужні", розпіарені удари по підприємствах їм не заважають, ми і так бачимо.

Скібіцький, такий же "розвідник", як і Буданов з "кавою у Криму"...

"Росія хоче завершити війну в Україні до 2026 року, - Скібіцький Джерело: https://censor.net/ua/n3543295"
Эта невазможно! Шпигельцнауцер с Димой Гордоном делают балистику не покладаю рук и рта, и еще ни одной не сделали, а эти отсталые москали и болеее отсталые иранцы могут!
А скільки балістичних ракет виробляє контора роги та копита Fire Point штілєрманa окрім 100500 фламінгів?
Це для нас готують такі виправдання,чому наступна зима буде холодною і без світла?Бо в нас ракет немає,а кацапи їх постійно штампують.Зе ні при чому.
Слабаки! У нас "фламінго" виробляється 7-8 шт в день ... і вже давно

... мій "преZEдент" ніколи не бреше!

"Айда вовка - айда маладца!"
Ну так бийте на випередження своєю балістикою. До речі, де там FP-7??? Що чути про FP-9???
а Україна 3000 Zельоних фламінго щомісяця
