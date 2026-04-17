РФ виробляє до 60 ракет "Іскандер" щомісяця, - ГУР

Росія збільшує виробництво ракет "Іскандер" і посилює удари по Україні. У ГУР заявили про нестачу систем Patriot та загрозу для критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Financial Times заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

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"Москва виробляє близько 60 ракет "Іскандер" на місяць і розширила свої пускові спроможності, тоді як Україна не має достатньо сучасних систем ППО, зокрема американських Patriot, щоб прикрити всю країну", - зазначив Скібіцький.

Він попередив, що через це критична інфраструктура, особливо енергетичні об’єкти, які зазнали важких пошкоджень під час зимової кампанії російських авіаударів, що поставила країну на межу катастрофи, залишається вкрай вразливою, тоді як Москва вдосконалює свою тактику ударів.

"Посилення російських ракетних і дронових атак є частиною ширших зусиль зі знищення критичної інфраструктури та формування обстановки на полі бою напередодні нового весняно-літнього наступу.

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Цим Москва демонструє, що не налаштована серйозно на переговори, а натомість планує продовжувати війну", - зазначив Скібіцький.

Що передувало?

Попередня російська атака тривала добу та включала дві хвилі ударів. Росія вперше застосувала рекордну кількість балістичних ракет і змінила тактику крилатих ракет.

Перша хвиля удару складалася з 20 крилатих ракет, з яких 19 ракет Х-101 повітряного базування були перехоплені. Зафіксовано лише одне влучання.

Далі відбулася друга хвиля - балістична: 19 ракет типу "Іскандер-М" або С-400 вдарили по чотирьох регіонах - Києву, Дніпру, Харківщині та Одещині. У столиці зафіксовано п’ять влучань, є загиблі та поранені.

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