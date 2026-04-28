Базу зберігання "Іскандерів" уражено в окупованому Криму, - ССО. ВIДЕО

Воїни підрозділів Middle-strike Сил спеціальних операцій уразили зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба ССО, передає Цензор.НЕТ.

"Прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Звідти ракети могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини", - йдеться в повідомленні.

У ССО зазначили, що підпільники Руху опору неодноразово фіксували пуски ворожих ракет з цієї локації.

"Ураження та знищення стратегічних комплексів противника знижують його боєздатність. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України", - підсумували там.

