УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11868 відвідувачів онлайн
Новини Удари по Криму
8 072 22

Базу зберігання "Іскандерів" уражено в окупованому Криму, - ССО. ВIДЕО

Воїни підрозділів Middle-strike Сил спеціальних операцій уразили зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба ССО, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Звідти ракети могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини", - йдеться в повідомленні.

У ССО зазначили, що підпільники Руху опору неодноразово фіксували пуски ворожих ракет з цієї локації.

"Ураження та знищення стратегічних комплексів противника знижують його боєздатність. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України", - підсумували там.

Читайте також: РФ виробляє до 60 ракет "Іскандер" щомісяця, - ГУР

Автор: 

ССО Сили спеціальних операцій Білогірський район Овражки Іскандер
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Шикарно!!!!!!! Знатний роз_об!!!! Смаліть цих підарів!!!!
показати весь коментар
28.04.2026 16:45 Відповісти
+18
Загрустили искандеры, приуныли тополя, не идет война по плану у плешивого *****
показати весь коментар
28.04.2026 17:28 Відповісти
+16
Гарна новина 👍🏼👍🏼👍🏼
показати весь коментар
28.04.2026 16:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.04.2026 16:45 Відповісти
є там така база, в лісі, за України були склади зберігання озброєння.

більше місяця тому роздовбали пускові поруч, в с. Курортному, також на закинутій совіцькій ракетній базі.

без допитливого ока уважного кримсько-татарського чабана явно не обійшлося.

.
показати весь коментар
28.04.2026 17:28 Відповісти
Питання - чому так довго чекали? ППО вибивали?
показати весь коментар
28.04.2026 17:38 Відповісти
чекали підвозу "товару" на склади.

як тільки підвезли, то чабан і передав інформацію по кримсько-татарському радіо

.
показати весь коментар
28.04.2026 21:31 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2026 16:54 Відповісти
Посміялись іскандери? Що там соловьйов щебече з цього приводу?
показати весь коментар
28.04.2026 16:54 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2026 17:28 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2026 23:15 Відповісти
Де той Карабас із своїм "Це просто свято якесь!" ?
показати весь коментар
28.04.2026 16:55 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2026 17:36 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2026 10:27 Відповісти
Дякую, друже!
показати весь коментар
29.04.2026 10:29 Відповісти
Так переможемо!
показати весь коментар
28.04.2026 17:00 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2026 17:13 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2026 17:24 Відповісти
Цього ще не вистачало...
показати весь коментар
28.04.2026 18:29 Відповісти
Желаю чтоби все
показати весь коментар
28.04.2026 18:37 Відповісти
о, це пісня гарна ... ...
показати весь коментар
28.04.2026 22:06 Відповісти
База сбереганя .. это не искандеры . Это как банка из под кильки .. банка есть ... а килькой закусили..
показати весь коментар
28.04.2026 22:37 Відповісти
по порожній базі не стали б бити:

"Атеш" порожняк не гонить - підтвердили доставку іскандерів в сховища

.
показати весь коментар
29.04.2026 00:27 Відповісти
Подивіться як детонують і горять твердопаливні ракети - тут нічого подібного не було! Не знаю що там но точно не Іскандери!
показати весь коментар
29.04.2026 08:16 Відповісти
 
 