Базу зберігання "Іскандерів" уражено в окупованому Криму, - ССО. ВIДЕО
Воїни підрозділів Middle-strike Сил спеціальних операцій уразили зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомила пресслужба ССО, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Звідти ракети могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини", - йдеться в повідомленні.
У ССО зазначили, що підпільники Руху опору неодноразово фіксували пуски ворожих ракет з цієї локації.
"Ураження та знищення стратегічних комплексів противника знижують його боєздатність. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України", - підсумували там.
більше місяця тому роздовбали пускові поруч, в с. Курортному, також на закинутій совіцькій ракетній базі.
без допитливого ока уважного кримсько-татарського чабана явно не обійшлося.
як тільки підвезли, то чабан і передав інформацію по кримсько-татарському радіо
"Атеш" порожняк не гонить - підтвердили доставку іскандерів в сховища
