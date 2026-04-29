ППО, нафтобаза і командні пункти: Сили оборони завдали серії ударів по ворогу, - Генштаб

Учора та в ніч на 29 квітня підрозділи Сили оборони України завдали серії ударів по об’єктах російських окупантів, уразивши елементи ППО, склади боєприпасів, нафтобазу та пункти управління безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Уражено ворожі ППО та РЕБ

Так, уражено важливі елементи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення противника.

Зокрема, на аеродромі "Кача" (ТОТ АР Крим) уражено радіолокаційну станцію "МР-10", пункт управління ППО та наземний радіолокаційний запитувач "Пароль-4" (1Л22).

Також уражено зенітний ракетний комплекс "Тор" у районі Тихонівки Запорізької області.

Завдано ураження по об’єктах логістики загарбників - складу боєприпасів у районі Первомайського та нафтобазі "ТЕС" у Сімферополі на ТОТ АР Крим.

Уражено пункти управління БпЛА

Окремим напрямком залишається послаблення системи управління безпілотними літальними апаратами противника.

Уражено пункти управління БпЛА в районах Гуляйполя, Залізничного та Тихонівки Запорізької області, Бондаревського, Комара та в районі села Запоріжжя на Донеччині, а також Тьоткіно Курської області рф.

Також уражено майстерні підрозділів БпЛА ворога у районах Бондаревського Донецької та Бурчака Запорізької областей.

Крім того, українські підрозділи уразили командно-спостережний пункт противника у районі Покровська на Донеччині.

"Сили оборони України продовжать системну роботу зі зниження бойових можливостей противника та руйнування його військової інфраструктури", - наголосили в Генштабі.

