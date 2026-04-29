ППО, нафтобаза і командні пункти: Сили оборони завдали серії ударів по ворогу, - Генштаб
Учора та в ніч на 29 квітня підрозділи Сили оборони України завдали серії ударів по об’єктах російських окупантів, уразивши елементи ППО, склади боєприпасів, нафтобазу та пункти управління безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Уражено ворожі ППО та РЕБ
Так, уражено важливі елементи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення противника.
- Зокрема, на аеродромі "Кача" (ТОТ АР Крим) уражено радіолокаційну станцію "МР-10", пункт управління ППО та наземний радіолокаційний запитувач "Пароль-4" (1Л22).
- Також уражено зенітний ракетний комплекс "Тор" у районі Тихонівки Запорізької області.
- Завдано ураження по об’єктах логістики загарбників - складу боєприпасів у районі Первомайського та нафтобазі "ТЕС" у Сімферополі на ТОТ АР Крим.
Уражено пункти управління БпЛА
Окремим напрямком залишається послаблення системи управління безпілотними літальними апаратами противника.
- Уражено пункти управління БпЛА в районах Гуляйполя, Залізничного та Тихонівки Запорізької області, Бондаревського, Комара та в районі села Запоріжжя на Донеччині, а також Тьоткіно Курської області рф.
- Також уражено майстерні підрозділів БпЛА ворога у районах Бондаревського Донецької та Бурчака Запорізької областей.
Крім того, українські підрозділи уразили командно-спостережний пункт противника у районі Покровська на Донеччині.
"Сили оборони України продовжать системну роботу зі зниження бойових можливостей противника та руйнування його військової інфраструктури", - наголосили в Генштабі.
