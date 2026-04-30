На фронті 109 боєзіткнень від початку доби: на Покровському напрямку ворог здійснив 20 атак, - Генштаб

Від початку цієї доби, 30 квітня, на фронті відбулося 109 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищуючи особовий склад та виснажуючи бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник здійснив 51 авіаційний удар та скинув 166 керованих авіабомб. Крім того, противник залучив для ураження 5980 дронів-камікадзе та здійснив 2201 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Яка ситуація на напрямках фронту?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили три ворожі атаки; окупанти здійснили 64 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 10 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Стариця, Вовчанськ та Охрімівка. Три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник атакував п’ять разів в бік Курилівки, Кіндрашівки та Новоплатонівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман, Діброва. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбивали два штурми окупантів в районах населених пунктів Закітне та Ямпіль. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не проводив.

Сили оборони успішно відбили 15 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки, Іллінівки, Іванопілля.

На Покровському напрямку ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Муравка, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке. Одне боєзіткнення триває дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 66 окупантів та 19 - поранено; знищено вісім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено дві артилерійські системи, дев'ять одиниць автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА та 20 укриттів ворожої піхоти. Знищено або подавлено 241 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти двічі намагалися покращити своє положення, атакуючи у напрямку Вербового та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулося дев’ять атак окупантів у районах Добропілля, Староукраїнки, Варварівки, Цвіткового, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського та Чарівного.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Павлівки, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Таврійське та Комишуваха.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожих штурми у бій Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не сталося.

