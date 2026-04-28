Генштаб готує посилення розвідки: ставка на технології, БПЛА та роботизовані системи. ФОТО
У Генеральному штабі Збройних Сил України відбулася робоча нарада щодо нарощування спроможностей військової розвідки Сил оборони з урахуванням поточної обстановки на полі бою.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Під час заходу розглянуто впровадження сучасних технологій обробки інформації, розвиток роботизованих систем розвідки та автоматизацію збору й аналізу даних.
Зазначено, що в умовах розширення "сірої зони" та збільшення міжпозиційного простору зростає потреба у посиленні розвідувальних можливостей.
Визначено основні напрями:
- удосконалення системи спостереження та забезпечення підрозділів сучасними засобами контролю;
- оснащення наземними роботизованими комплексами для збереження особового складу;
- підвищення мобільності (багі, квадроцикли);
- розширення застосування нових типів БПЛА.
Які типи розвідки будуть посилювати
Окрему увагу приділено розвитку авіаційної складової розвідки, посиленню радіотехнічної розвідки та підвищенню ефективності виявлення і супроводу ворожих цілей.
Розглянуто питання посилення морської розвідки для безпеки портів і морських комунікацій, зокрема виявлення та протидія безекіпажним підводним і надводним апаратам противника.
Також обговорено посилення розвідки на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях і вдосконалення підготовки фахівців з урахуванням сучасних умов бойових дій.
За результатами наради визначено першочергові кроки щодо поетапного нарощування спроможностей військової розвідки, підвищення ефективності її застосування та адаптації до сучасних викликів і характеру бойових дій.
А марафон розказує смішне про "віслюків і тачанки"...
Поки потужніч дає гроші міл'ярди міндічу на Кібуц