УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11976 відвідувачів онлайн
Новини Фото Розвідка України
1 016 8

Генштаб готує посилення розвідки: ставка на технології, БПЛА та роботизовані системи. ФОТО

У Генеральному штабі Збройних Сил України відбулася робоча нарада щодо нарощування спроможностей військової розвідки Сил оборони з урахуванням поточної обстановки на полі бою.

Під час заходу розглянуто впровадження сучасних технологій обробки інформації, розвиток роботизованих систем розвідки та автоматизацію збору й аналізу даних.

Зазначено, що в умовах розширення "сірої зони" та збільшення міжпозиційного простору зростає потреба у посиленні розвідувальних можливостей.

Визначено основні напрями:

  • удосконалення системи спостереження та забезпечення підрозділів сучасними засобами контролю;
  • оснащення наземними роботизованими комплексами для збереження особового складу;
  • підвищення мобільності (багі, квадроцикли);
  • розширення застосування нових типів БПЛА.

Від дронів до морської розвідки: у ЗСУ визначили нові пріоритети
Які типи розвідки будуть посилювати

Окрему увагу приділено розвитку авіаційної складової розвідки, посиленню радіотехнічної розвідки та підвищенню ефективності виявлення і супроводу ворожих цілей.

Розглянуто питання посилення морської розвідки для безпеки портів і морських комунікацій, зокрема виявлення та протидія безекіпажним підводним і надводним апаратам противника.

Також обговорено посилення розвідки на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях і вдосконалення підготовки фахівців з урахуванням сучасних умов бойових дій.

За результатами наради визначено першочергові кроки щодо поетапного нарощування спроможностей військової розвідки, підвищення ефективності її застосування та адаптації до сучасних викликів і характеру бойових дій.

Автор: 

Генштаб ЗС (8259) розвідка (3912) військова контррозвідка (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нет разведки лучше агентурной. Если бы не штандартенфюрер Штирлиц(полковник Исаев, он же Владимиров) , то СССР войну бы проиграл).
показати весь коментар
28.04.2026 22:07 Відповісти
Роботизація роботизацією але м'ясні штурми хворими дідами 50+ по розкладу..
показати весь коментар
28.04.2026 22:18 Відповісти
Ловить будуть електроніков! Ваш обліковий техпаспорт
показати весь коментар
28.04.2026 23:05 Відповісти
У цапів давно давно багі і квадроцикли і всяке постачається...
А марафон розказує смішне про "віслюків і тачанки"...
Поки потужніч дає гроші міл'ярди міндічу на Кібуц
показати весь коментар
29.04.2026 04:46 Відповісти
Краще б Генштаб ініціював максимальне посилення мобілізації, і висунув клопотання про абсолютну відміну відстрочок, броні. Виключення - хто працює на оборонну промисловість.
показати весь коментар
29.04.2026 09:36 Відповісти
 
 