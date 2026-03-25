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Новини Кадрові зміни Призначення в СБУ
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Зеленський призначив нових керівників департаментів контррозвідки СБУ

сбу

Президент Володимир Зеленський призначив нових керівників двох департаментів Служби безпеки України.

Про це йдеться в указах президента, оприлюднених 25 березня, інформує Цензор.НЕТ.

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Призначення в СБУ

Так, начальником департаменту контррозвідки СБУ став Сергій Гуньковський, який раніше обіймав посаду заступника керівника цього департаменту, йдеться в указі №269/2026.

Указом №270 начальником департаменту військової контррозвідки СБУ призначено Віктора Зайця.

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Що передувало?

  • Зазначимо, що посади очільників двох департаментів залишалися вакантними із січня 2026 року. 5 січня Володимир Зеленський підписав укази про звільнення з посад начальників Департаменту контррозвідки та Департаменту військової контррозвідки СБУ Андрія Тупікова та Олександра Дубровіна відповідно.
  • 5 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення тимчасово виконуючим обов’язки голови Служби безпеки України начальника Центру спеціальних операцій А СБУ Євгенія Хмари.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28214) призначення (2359) розвідка (3931) СБУ (14016)
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Топ коментарі
+7
цікаво подивитися на дружин гуньковського та зайця, та подивитися їхні декларації і порівняти з реальним життям.
сподіваюсь, родичі на болотах є.
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25.03.2026 16:29 Відповісти
+4
Сергій Погребецький:
Познайомтеся, це собачка Фрося на узбережжі Іспанії. А на інших фото її господиня Таня Корявченкова та її чоловік Юзік Корявченков. І Фрося і Таня живуть своє найкраще життя. В Іспанії, не в Україні. Першу квартиру вони купили в Іспанії у червні 2022 року. Нині купили другу. А чоловік у поті чола працює депутатом. Але Таня продовжує любити Україну та Президента Зеленського. Цікаво, а Юзік входить у "сорок втомившись" депутатів Слуг народу? Порадіємо за сім'ю Юзіка, він встиг їх вивести з країни, що воює. Молодець Юзік!
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25.03.2026 16:49 Відповісти
+3
А синулю Баканова, того що "найчесніший глава Служби безпеки України за часи незалежності", він не хоче призначити? Він вже й так в СБУ працює.
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25.03.2026 16:32 Відповісти

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