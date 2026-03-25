Зеленський призначив нових керівників департаментів контррозвідки СБУ
Президент Володимир Зеленський призначив нових керівників двох департаментів Служби безпеки України.
Про це йдеться в указах президента, оприлюднених 25 березня, інформує Цензор.НЕТ.
Призначення в СБУ
Так, начальником департаменту контррозвідки СБУ став Сергій Гуньковський, який раніше обіймав посаду заступника керівника цього департаменту, йдеться в указі №269/2026.
Указом №270 начальником департаменту військової контррозвідки СБУ призначено Віктора Зайця.
Що передувало?
- Зазначимо, що посади очільників двох департаментів залишалися вакантними із січня 2026 року. 5 січня Володимир Зеленський підписав укази про звільнення з посад начальників Департаменту контррозвідки та Департаменту військової контррозвідки СБУ Андрія Тупікова та Олександра Дубровіна відповідно.
- 5 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення тимчасово виконуючим обов’язки голови Служби безпеки України начальника Центру спеціальних операцій А СБУ Євгенія Хмари.
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сподіваюсь, родичі на болотах є.
Познайомтеся, це собачка Фрося на узбережжі Іспанії. А на інших фото її господиня Таня Корявченкова та її чоловік Юзік Корявченков. І Фрося і Таня живуть своє найкраще життя. В Іспанії, не в Україні. Першу квартиру вони купили в Іспанії у червні 2022 року. Нині купили другу. А чоловік у поті чола працює депутатом. Але Таня продовжує любити Україну та Президента Зеленського. Цікаво, а Юзік входить у "сорок втомившись" депутатів Слуг народу? Порадіємо за сім'ю Юзіка, він встиг їх вивести з країни, що воює. Молодець Юзік!