Зеленський призначив нових керівників департаментів контррозвідки СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив нових керівників двох департаментів Служби безпеки України.

Про це йдеться в указах президента, оприлюднених 25 березня, інформує Цензор.НЕТ.

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Призначення в СБУ

Так, начальником департаменту контррозвідки СБУ став Сергій Гуньковський, який раніше обіймав посаду заступника керівника цього департаменту, йдеться в указі №269/2026.

Указом №270 начальником департаменту військової контррозвідки СБУ призначено Віктора Зайця.

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Що передувало?

Зазначимо, що посади очільників двох департаментів залишалися вакантними із січня 2026 року. 5 січня Володимир Зеленський підписав укази про звільнення з посад начальників Департаменту контррозвідки та Департаменту військової контррозвідки СБУ Андрія Тупікова та Олександра Дубровіна відповідно.

5 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення тимчасово виконуючим обов’язки голови Служби безпеки України начальника Центру спеціальних операцій А СБУ Євгенія Хмари.

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