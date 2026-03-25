Зеленский назначил новых руководителей департаментов контрразведки СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил новых руководителей двух департаментов Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в указах президента, обнародованных 25 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, начальником департамента контрразведки СБУ стал Сергей Гуньковский, ранее занимавший должность заместителя руководителя этого департамента, говорится в указе №269/2026.

Указом №270 начальником департамента военной контрразведки СБУ назначен Виктор Заяц.

Что предшествовало?

  • Отметим, что должности руководителей двух департаментов оставались вакантными с января 2026 года. 5 января Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей начальников Департамента контрразведки и Департамента военной контрразведки СБУ Андрея Тупикова и Александра Дубровина соответственно.
  • 5 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины начальника Центра специальных операций СБУ Евгения Хмары.

цікаво подивитися на дружин гуньковського та зайця, та подивитися їхні декларації і порівняти з реальним життям.
сподіваюсь, родичі на болотах є.
25.03.2026 16:29 Ответить
Но-но! То є секретна інформація, яка впливає на державну безпеку!
25.03.2026 16:33 Ответить
А синулю Баканова, того що "найчесніший глава Служби безпеки України за часи незалежності", він не хоче призначити? Він вже й так в СБУ працює.
25.03.2026 16:32 Ответить
Ну начальника УВКР ДКР СБ України назначив.....
Дебіл зелений. Виродок кончений. Хоч би знав назначенця. Я в атує.
Ладно, контора зі святом, а цього ушльопка переживемо.
25.03.2026 16:33 Ответить
