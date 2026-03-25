Зеленский назначил новых руководителей департаментов контрразведки СБУ
Президент Владимир Зеленский назначил новых руководителей двух департаментов Службы безопасности Украины.
Об этом говорится в указах президента, обнародованных 25 марта, сообщает Цензор.НЕТ.
Назначения в СБУ
Так, начальником департамента контрразведки СБУ стал Сергей Гуньковский, ранее занимавший должность заместителя руководителя этого департамента, говорится в указе №269/2026.
Указом №270 начальником департамента военной контрразведки СБУ назначен Виктор Заяц.
Что предшествовало?
- Отметим, что должности руководителей двух департаментов оставались вакантными с января 2026 года. 5 января Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей начальников Департамента контрразведки и Департамента военной контрразведки СБУ Андрея Тупикова и Александра Дубровина соответственно.
- 5 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины начальника Центра специальных операций СБУ Евгения Хмары.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
