Зеленский назначил Ярослава Мережка заместителем главы СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Ярослава Мережка заместителем главы Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ №47/2026 обнародован на сайте главы государства 13 января, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Назначить МЕРЕЖКО Ярослава Викторовича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - отмечается в документе.

В тексте не уточняется, чем именно будет заниматься Мережко на должности в СБУ.

Напомним, 12 января президент Владимир Зеленский уволил Ивана Рудницкого с должности главы Волынской областной госадминистрации и назначил его заместителем главы Службы безопасности Украины.

Увольнение Малюка

Нардеп Гончаренко 5 января сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.

Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.

В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.

Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.

9 января в Раду поступило представление Зеленского об увольнении Малюка.

13 января Верховная Рада Украины поддержала отставку Василия Малюка с должности главы СБУ.

