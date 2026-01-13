Зеленский назначил Ярослава Мережка заместителем главы СБУ
Президент Владимир Зеленский назначил Ярослава Мережка заместителем главы Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ №47/2026 обнародован на сайте главы государства 13 января, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Назначить МЕРЕЖКО Ярослава Викторовича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - отмечается в документе.
В тексте не уточняется, чем именно будет заниматься Мережко на должности в СБУ.
Напомним, 12 января президент Владимир Зеленский уволил Ивана Рудницкого с должности главы Волынской областной госадминистрации и назначил его заместителем главы Службы безопасности Украины.
Увольнение Малюка
- Нардеп Гончаренко 5 января сообщил, что Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ.
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- 9 января в Раду поступило представление Зеленского об увольнении Малюка.
- 13 января Верховная Рада Украины поддержала отставку Василия Малюка с должности главы СБУ.
Брехати не чувлаи ворочити.
Красти за рахунок життів солдат то не крадіжка то власним дітлахам на молочишко.
(Гасло сонцесяйного чавунояйцевого брезливого сцікуна-крадія шоє фетішем розумово недоразвиненого стада *********)
Что я и путину и бубочке желаю одного и того же - сдохнуть!!!!