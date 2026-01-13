РУС
2 274 7

Зеленский назначил Ярослава Мережка заместителем главы СБУ

зеленський

Президент Владимир Зеленский назначил Ярослава Мережка заместителем главы Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ №47/2026 обнародован на сайте главы государства 13 января, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Назначить МЕРЕЖКО Ярослава Викторовича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - отмечается в документе.

В тексте не уточняется, чем именно будет заниматься Мережко на должности в СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Малюк подвел итоги работы СБУ: "Я ухожу с гордо поднятой головой"

Напомним, 12 января президент Владимир Зеленский уволил Ивана Рудницкого с должности главы Волынской областной госадминистрации и назначил его заместителем главы Службы безопасности Украины.

Увольнение Малюка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Билецкий о кадровых изменениях в СБУ: отставка Малюка – минус, но ключевые фигуры сохранены и даже получили повышение

Зеленский Владимир (23360) назначение (2222) СБУ (20783)
Великі рокіровки ,а вихід 0000000000
13.01.2026 17:51 Ответить
Хто це такий?
13.01.2026 18:07 Ответить
мережка
13.01.2026 18:10 Ответить
Ломати не будувати.
Брехати не чувлаи ворочити.
Красти за рахунок життів солдат то не крадіжка то власним дітлахам на молочишко.
(Гасло сонцесяйного чавунояйцевого брезливого сцікуна-крадія шоє фетішем розумово недоразвиненого стада *********)
13.01.2026 18:15 Ответить
Ужас в в том
Что я и путину и бубочке желаю одного и того же - сдохнуть!!!!
13.01.2026 18:30 Ответить
Зовсім вже не важливо - баба Юлька з РИГАМИ сьогодні створила калаліцію єдності .
13.01.2026 18:40 Ответить
 
 